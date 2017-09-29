В Каталонии активисты массово "захватывают" школы, чтобы референдум состоялся

Пятница, 29 сентября 2017, 20:28

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В Каталонии группы активистов, которые поддерживают референдум, начали занимать помещения в некоторых школах Барселоны, где на 1 октября запланировано провести голосование.

Об этом сообщает El Pais.

Активисты планируют сделать все, чтобы школы в течение выходных были открыты в попытке обойти приказ Высшего суда Каталонии о закрытии школ, где должны быть созданы избирательные участки.

Фото с сайта El Pais

Сообщается, что активисты, среди которых есть ученики, их родители, учителя, выпускники и другие, планируют провести две ночи в школах, устраивая там пижамные вечеринки, игры, кемпинги, воркшопы и прочее.

Например, в районе Грасия около 200 человек, преимущественно родители, "захватили" школу Pau Casals.

"Инцидентов никаких не произошло. Дети играют, а родители организовывают мероприятия на выходные", - пояснили представители комиссии, созданной группой родителей.

Vecinos de Barcelona entran en el colegio Collaso i Gil y otros se quedan fuera tras cerrar los Mossos las puertas https://t.co/4jzXimSS8c pic.twitter.com/DiSFDdqJBY — Europa Press (@europapress) 29 вересня 2017 р.

Как известно, в воскресенье в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.

Подробнее о референдуме в Каталонии читайте в статье "Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании".