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В Мадриде проходит демонстрация в поддержку единства Испании

Воскресенье, 01 октября 2017, 13:35
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В Мадриде несколько сотен человек вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании и против референдума в Каталонии.

Об этом сообщает El Pais.

Около полудня несколько сотен человек собрались на одной из главных площадей Мадрида – Пласа-Майор.

Позже участники демонстрации отправились шествием в сторону другой большой площади Мадрида рядом с Пуэрта дель Соль (Ворота солнца), одной из крупнейших достопримечательностей Мадрида.

 

В руках у них – флаги Испании, участники акции скандируют лозунги в поддержку испанского единства и действий испанской полиции.

Количество участников демонстрации продолжает расти.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешило избирателям голосовать на любом участке.

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