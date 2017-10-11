Германия предоставит малому и среднему бизнесу Украины кредиты на 100 млн грн

Среда, 11 октября 2017, 14:42

Немецко-Украинский фонд (НУФ) и KredoBank подписали соглашение по кредитованию украинских малых и средних предприятий (МСП) на сумму 100 млн грн.

Документ был подписан в среду, 11 октября, сообщили "Европейской правде" в представительстве ЕС в Украине.

В соответствии с соглашением, KredoBank будет кредитовать предприятия по ставке 15% годовых в гривне. Соглашение входит в Программу содействия МСП, финансируется правительством Германии через Германский государственный банк развития KfW и поддерживается инициативой ЕС EU4Business.

Среди приоритетных для кредитования направлений деятельности МСП отмечается сельское, лесное и рыбное хозяйство, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.

Средства предоставят на приобретение и модернизацию оборудования, приобретение, строительство или реконструкцию помещений, пополнение оборотных средств на расширение производства.

В рамках Программы поддержки МСП Немецкий государственный банк развития KfW предоставит Украине 300 млн грн на поддержку финансирования МСП в течение следующих 40 лет.