Германия предоставит малому и среднему бизнесу Украины кредиты на 100 млн грн

Немецко-Украинский фонд (НУФ) и KredoBank подписали соглашение по кредитованию украинских малых и средних предприятий (МСП) на сумму 100 млн грн.
Документ был подписан в среду, 11 октября, сообщили "Европейской правде" в представительстве ЕС в Украине.
В соответствии с соглашением, KredoBank будет кредитовать предприятия по ставке 15% годовых в гривне. Соглашение входит в Программу содействия МСП, финансируется правительством Германии через Германский государственный банк развития KfW и поддерживается инициативой ЕС EU4Business.
Среди приоритетных для кредитования направлений деятельности МСП отмечается сельское, лесное и рыбное хозяйство, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.
Средства предоставят на приобретение и модернизацию оборудования, приобретение, строительство или реконструкцию помещений, пополнение оборотных средств на расширение производства.
В рамках Программы поддержки МСП Немецкий государственный банк развития KfW предоставит Украине 300 млн грн на поддержку финансирования МСП в течение следующих 40 лет.