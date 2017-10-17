В Германии 88-летнюю женщину осудили за отрицание Холокоста

Вторник, 17 октября 2017, 08:28

Суд в Берлине приговорил 88-летнюю жительницу земли Северный Рейн-Вестфалия к шести месяцам тюрьмы за отрицание Холокоста.

В понедельник, 16 октября, Урсула Хафербек была признана виновной в разжигании межнациональной розни, сообщает Deutsche Welle.

По информации суда, в январе 2016 года женщина публично заявляла, что Холокоста не было. Она также отрицала массовые убийства в газовых камерах в концентрационном лагере Освенцим, заявляя, что в этом факте "нет ничего истинного".

Во время перерыва в заседании суда Хафербек повторила свою точку зрения. "В Освенциме не применялось отравление газом", - заявила она.

Адвокат подсудимой настаивал на том, что судебное преследование Хафербек является нарушением права на свободу мнений. Сама Хафербек утверждала, что ее высказывания были цитатами из книги, которую она продемонстрировала в зале суда. Однако суд признал, что все сказанное женщиной было " ее собственной речью".

Ранее Хафербек неоднократно судили по аналогичным обвинениям. Начиная с 2015 года она уже не менее пяти раз была приговорена к лишению свободы, однако приговоры не вступили в силу, поскольку она их оспаривала.

В августе 2017 Хафербек была приговорена к двум годам тюрьмы за отрицание преступлений нацистского режима.