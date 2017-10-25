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В Польше откроют Платформу действий Украина-НАТО по гибридным угрозам

Среда, 25 октября 2017, 16:07
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В Варшаве 26 октября будет открыта Платформа действий Украина-НАТО в отношении гибридных угроз.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что целью Платформы является создание механизмов сотрудничества между НАТО и Украиной по вопросам, связанным с борьбой против гибридных угроз.

Создание платформы является одним из основных элементов Комплексного пакета помощи для Украины (the Comprehensive Assistance Package CAP for Ukraine), который лидеры стран и правительств приняли во время саммита НАТО в Варшаве в 2016 году.

В конференции, которая проходит в рамках платформы, примут участие более сотни экспертов из Польши и других стран НАТО и государств-партнеров Альянса, секретариата Совета национальной безопасности и обороны Украины, украинского парламента и украинского Национального института стратегических исследований.

Организатором конференции является Бюро национальной безопасности и Министерство иностранных дел Польши.

"Украина, которая борется с российской агрессией, имеет уникальный опыт функционирования государства в условиях гибридной войны, важный для стран-членов НАТО, особенно тех, чья стабильность является существенной для Альянса по политическим и стратегическим причинам", - говорится в сообщении.

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