Европарламент принял критическую резолюцию по переговорам о Brexit

Вторник, 03 октября 2017, 13:49

В первых четырех раундах переговоров между Евросоюзом и Великобританией прогресс относительно приоритетов ЕС был недостаточным.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой сегодня на пленарной сессии.

В документе отмечается, что Европейский совет должен признать, что "достаточного прогресса" не было достигнуто по трем целям ЕС: обеспечение прав граждан ЕС и Великобритании, определение финансовых обязательств Великобритании и урегулирование проблемы границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Документ рекомендует лидерам ЕС не соглашаться на начало очередного этапа переговоров, если только не будет сделано значительного прорыва по этим вопросам.

Резолюция определяет позицию Европарламента для октябрьского саммита ЕС-27 в Брюсселе, когда лидеры стран оценят прогресс в переговорах по Brexit.

В документе Британию также обвиняют в "серьезном препятствовании" переговорам по финансовым выплатам из-за отсутствия "четких предложений".

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что в переговорах по Brexit еще не было достигнуто достаточного прогресса, чтобы позволить им перейти к следующему этапу обсуждения будущих отношений, включая вопросы торговли.