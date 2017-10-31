Мощный взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула, много жертв

Вторник, 31 октября 2017, 14:47

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Мощный взрыв прогремел в зеленой зоне дипломатического квартала Кабула во второй половине дня во вторник.

Об этом сообщает Tolo News.

По предварительным данным, взрыв был осуществлен террористом-смертником.

Представители афганских властей не приводят деталей того, что произошло, однако представители СМИ, которые оказались на месте происшествия сообщают о большом количестве погибших и раненых.

Как сообщает Reuters, медики пока сообщили о трех погибших и 10 раненых, которых доставили в больницы.

Агентство AFP сообщает о как минимум 13 погибших и примерно таком же количестве раненых.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Кабул в последние месяцы часто оказывался среди основных целей террористов "Талибана" или других террористических организаций.