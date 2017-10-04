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В Жешуве исписали антиукраинскими надписями здание консульства Украины

Среда, 04 октября 2017, 12:10
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Вандалы оставили антиукраинские надписи на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве.

Об этом сообщает портал Rzeszow News.

Надписи красной краской на здании появились во второй половине дня в субботу. В частности, это надпись на стене: "Ukraina = OUN–UPA, Waffen SS Galitzien", а также рисунки виселиц со свастикой и слово Raus (с немецкого "долой") на табличке с украинским гербом и названием консульства.

 
 

Очевидцы говорят, что в субботу заметили мужчину около 30 лет, который делал надписи.

Консульство Украины в Жешуве временно не работает с 19 сентября. Об инциденте сразу же сообщили сотруднику представительства, который и вызвал полицию.

Сейчас польские правоохранители проводят следствие по статье "подстрекательство к ненависти". Наказание за такое преступление – до двух лет лишения свободы. Пока по этому делу никто не задержан.

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