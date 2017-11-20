После многолетнего перерыва Wizz Air возобновляет рейсы из Львова в Лондон

Понедельник, 20 ноября 2017, 11:41

Лоукостер Wizz Air анонсировал возобновление полетов по маршруту Львов-Лондон в 2018 году после многолетнего перерыва.

Об этом сообщает avianews.com.

Рейсы будут выполняться в аэропорт Лутон, расположенный в 48 километрах от британской столицы.

Новое направление уже внесено в систему бронирования авиаперевозчика с началом выполнения полетов с 18 сентября 2018 года с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Продажа билетов пока не открыта, однако в официальном сообщении Wizz Air отражена их стартовая цена от 29,99 евро в одну сторону с учетом сборов.

Компания Wizz Air осуществляла полеты между Львовом и лондонским аэропортом Лутон недолгое время в 2009 году, однако полеты были прекращены.