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ЕС утвердил меры по усилению европейской кибербезопасности

Понедельник, 20 ноября 2017, 13:21
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Страны Евросоюза утвердили решение об усилении европейской кибербезопасности и киберустойчивости во всем ЕС.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В октябре Европейский совет поставил задачу усилить кибербезопасность, и утвержденные сегодня выводы подчеркивают необходимость того, чтобы все страны ЕС предоставляли необходимые ресурсы и инвестиции для борьбы с кибербезопасностью.

В выводах приветствуется намерение увеличить усилия ЕС в исследовании и развитии кибербезопасности путем создания сети центров по кибербезопасности во всем союзе.

Другие меры, выделенные Советом, включают предоставление необходимых правоохранительных инструментов для борьбы с киберпреступностью, разработку скоординированной реакции ЕС на масштабные инциденты и кризисные явления и кризисные ситуации, а также проведение регулярных учений с общеевропейской безопасности в области кибербезопасности.

Что касается глобальных и дипломатических аспектов кибербезопасности, Совет признает важность международного сотрудничества и приветствует создание четких рамок для использования политических, дипломатических и экономических инструментов, доступных для ЕС, как ответы на вредную киберактивнисть.

"Киберпреступления и финансируемая государствами деятельность вредоносных программ является одной из крупнейших глобальных угроз для наших обществ и экономик. Мы уже теряем около 400 млрд евро во всем мире из-за кибератак. Это четко подчеркивает необходимость использования ЕС имеющихся инструментов для повышения стабильности в киберпространстве и реагирования на масштабные киберинциденты", - говорится в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия предложила ряд мер по усилению кибербезопасности, среди которых - создание соответствующего агентства ЕС.

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