Британия впервые за более чем 70 лет потеряла место в Международном суде ООН

Британия впервые в истории Международного суда ООН не будет иметь в нем места.
Об этом сообщает The Independent.
Великобритания является одной из основательниц ООН, у нее был свой представитель в Международном суде со времени его создания в 1946 году.
В ходе голосования за переизбрание судей британский кандидат Кристофер Гринвуд не смог победить и уступил своему конкуренту из Индии Далвееру Бхандари.
Сначала Британия потерпела удар по ее дипломатическому престижу на прошлой неделе, когда после пяти раундов одновременного голосования Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в Нью-Йорке четыре судьи из Бразилии, Ливана, Франции и Сомали были выбраны в суд перед кандидатурой Британии.
Во втором туре голосования должны были сойтись кандидаты Индии и Британии, однако постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт заявил об отзыве Гринвуда.
"Мы, естественно, разочарованы, но это было конкурентное соревнование с шестью сильными кандидатами", – сказал Райкрофт.
Кристофер Гринвуд уже отбыл один девятилетний срок в Международном судьи ООН.