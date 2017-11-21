Британия впервые за более чем 70 лет потеряла место в Международном суде ООН

Вторник, 21 ноября 2017, 17:51

Британия впервые в истории Международного суда ООН не будет иметь в нем места.

Об этом сообщает The Independent.

Великобритания является одной из основательниц ООН, у нее был свой представитель в Международном суде со времени его создания в 1946 году.

В ходе голосования за переизбрание судей британский кандидат Кристофер Гринвуд не смог победить и уступил своему конкуренту из Индии Далвееру Бхандари.

Сначала Британия потерпела удар по ее дипломатическому престижу на прошлой неделе, когда после пяти раундов одновременного голосования Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в Нью-Йорке четыре судьи из Бразилии, Ливана, Франции и Сомали были выбраны в суд перед кандидатурой Британии.

Во втором туре голосования должны были сойтись кандидаты Индии и Британии, однако постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт заявил об отзыве Гринвуда.

"Мы, естественно, разочарованы, но это было конкурентное соревнование с шестью сильными кандидатами", – сказал Райкрофт.

Кристофер Гринвуд уже отбыл один девятилетний срок в Международном судьи ООН.