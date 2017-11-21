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Польша согласилась на возобновление украинских мест памяти, которые были осквернены - посол

Вторник, 21 ноября 2017, 20:20
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Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Польша согласилась на возобновление украинских мест памяти в Польше, которые стали объектами актов вандализма еще с 2014 года.

Об этом он заявил в интервью "Укринформ" по итогам встречи сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши Константина Елисеева и Кшиштофа Щерського.

Встреча состоялась в прошлую пятницу в Кракове.

"В СМИ появилась информация о том, что одним из достижений этой встречи было решение о возобновлении поисковых и эксгумационных работ в Украине. Но на самом деле, это был лишь один из вопросов, который был согласован обеими сторонами в этом совместном заявлении.

Кроме того, было достигнуто понимание в вопросах восстановления украинских мест памяти на территории Польши, которые стали объектами актов вандализма еще с 2014 года", - сказал он.

По словам Дещицы, речь идет об около семи объектах, которые было осквернено.

"Их восстановление будет происходить шаг за шагом, с учетом особенностей каждого конкретного случая и всех юридических процедур", - добавил он.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Украина и Польша договорились о сокращении так называемых черных списков.

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