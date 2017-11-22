Британия озвучит сумму за Brexit, когда ЕС согласится на новый этап переговоров

Среда, 22 ноября 2017, 08:23

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назовет подробную сумму, которую ее страна готова заплатить за Brexit, когда ЕС возьмет на себя обязательства перейти к торговым переговорам.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы готовы перейти ко второму этапу, чтобы продолжить переговоры о глубоком и особом партнерстве с ЕС на будущее, о всеобъемлющем торговом соглашении с ЕС", - сказала Мэй.

Накануне британское правительство поддержало долговременную стратегию, согласно которой Великобритания будет выполнять обязательства, взятые при вступлении в Европейский Союз.

"Я думаю, что это в интересах Великобритании и в интересах остальных 27 стран ЕС. Я думаю, что также важно, чтобы Великобритания и ЕС шагали вперед вместе", - добавила она.

Напомним, британские СМИ сообщали, что Тереза ​​Мэй получила согласие правительства удвоить предложение для Евросоюза за выход из состава блока с 20 до 40 млрд фунтов стерлингов.