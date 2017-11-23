Керимову предъявили обвинения во Франции и отпустили под залог в 5 млн евро

Четверг, 23 ноября 2017, 08:11

Французская прокуратура выдвинула обвинения в отмывании денег и мошенничестве с налогами российскому миллиардеру и сенатору Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.

Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, сообщает Le Figaro.

По данным издания, Керимова подозревают в покупке роскошных вилл на Французской Ривьере через компании-посредники, в которых его имя не указывается, что позволило уменьшить сумму налогов, которые он должен был заплатить Франции.

По информации RTL, в ночь на четверг французский суд отпустил Керимова из-под стражи под залог в 5 млн евро.

При этом у него изъяли российский паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу.

Сулейман Керимов, один из самых богатых людей России, был задержан в ночь на понедельник в Ницце.

МИД России направил официальную ноту Франции в связи с задержанием Керимова, заявив, что тот имел дипломатический паспорт и иммунитет.

Семья Керимова контролирует крупнейшего российского производителя золота, компании "Полюс", имеющую приблизительную чистую стоимость $6,3 млрд долларов. По данным Forbes, Керимов занимает 21-е место в списке самых богатых россиян.