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Грибаускайте: только от Украины зависит, когда она присоединится к ЕС

Пятница, 24 ноября 2017, 09:53
Версия для печати Комментарии

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что только от Украины зависит, когда она сможет стать членом Евросоюза.

Об этом она отметила перед началом саммита Восточного партнерства в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

"Как только они (Украина - ред.) будут готовы, они присоединятся к клубу", - отметила Грибаускайте, отметив, что только от восточных партнеров зависит, как эффективно они используют финансовую помощь ЕС и проводят реформы.

"ЕС предлагает много. От Украины зависит, сколько она сможет взять и как быстро проведет реформы", - добавила она.

Грибаускайте подчеркнула, что ЕС выделил немало финансовых ресурсов, но Украина использует их полностью. "Только от стран партнеров зависит, как они используют ресурсы, которые мы предлагаем", - отметила глава Литвы.

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