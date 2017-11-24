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Порошенко пообещал президенту Румынии изменить закон об образовании после консультаций

Пятница, 24 ноября 2017, 13:19
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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом пообещал изменить образовательное законодательство только после консультаций с румынским меньшинством.

Об этом Йоханнис рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я попросил, и президент Порошенко принял это, что любые дальнейшие изменения или улучшения, которые касаются этого законодательства, поскольку оно касается румынского меньшинства, будут внесены только после двусторонних консультаций с румынскими властями и представителями румынского меньшинства в Украине", - отметил Йоханнис.

По его словам, президент Петр Порошенко пообещал, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии относительно закона. Он добавил, что языковой закон беспокоит Румынию, но он надеется на решение этой проблемы.

"Мы оптимистически настроены на то, что найдем хорошие и достойные решения", - резюмировал Йоханнис.

Как известно, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

В конце сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

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