Меркель уже категорически против повторных выборов в Германии

Суббота, 25 ноября 2017, 17:31

Канцлерка Германии Ангела Меркель изменила свою позицию относительно повторного проведения выборов в Бундестаг.

Об этом сообщает Die Welt.

"Я вообще не считаю, что мы можем попросить людей снова прийти проголосовать, если не можем работать с имеющимся результатом", - сказала Меркель на съезде ХДС в Мекленбурге-Передней Померании.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлерка Германии Ангела Меркель отдает предпочтение повторным выборам перед формированием правительства меньшинства.

Как известно, блок Ангелы Меркель, партии "Зеленые" и "Свободные демократы" не договорились о формировании коалиции после месяца переговоров, после чего в Бундестаге заговорили о возможности перевыборов в Германии к Пасхе.

Отметим, что на этой неделе Социал-демократическая партия Германии заявила, что готова провести переговоры с другими партиями по формированию коалиции и выходу из политического кризиса.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет провести совместную встречу с канцлером страны Ангелой Меркель и лидером Социал-демократической партии Германии на следующей неделе.