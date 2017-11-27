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В Румынии 70 тысяч человек протестовали против изменения судебной системы

Понедельник, 27 ноября 2017, 09:38
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Версия для печати Комментарии

Десятки тысяч румын вышли на улицы Бухареста и других городов по всей стране на протест против плана правящей Социал-демократической партии (PSD) изменить судебную систему страны.

Об этом сообщает Realitatea.

В Бухаресте на протест вышли около 30 000 человек, акции также проходили в городах Плоэшти, Клуж, Галац, Брашов и многих других. Всего в протестах приняли участие более 70 000 человек.

 

В румынской столице люди прошли по центру города к зданию парламента. По дороге демонстранты выкрикивали: "Мы не хотим быть нацией воров", "PSD, красная чума", "Справедливость, а не коррупция", Румыния, проснись!".

 

Оппозиция заявляет, что социал-демократы хотят изменить судебную систему, чтобы взять ее под политический контроль и ослабить борьбу с коррупцией. Также отмечается, что выгоду от этого получат в первую очередь члены PSD, находящиеся под следствием по подозрению в коррупции.

PSD планировала внести изменения еще в начале года, но отложила эти планы из-за масштабных протестов в феврале.

Напомним, в середине ноября Национальный департамент по борьбе с коррупцией Румынии начал уголовное расследование в отношении лидера Социал-демократической партии Ливиу Драгни по подозрению в коррупции.

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