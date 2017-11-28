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РФ создала сотни тысяч аккаунтов в соцсетях для информопераций на Западе - доклад

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РФ создала сотни тысяч аккаунтов в соцсетях для информопераций на Западе - доклад

Вторник, 28 ноября 2017, 13:54
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Россия создала сотни тысяч аккаунты в соцсетях, задействованных в скоординированных операциях в Европе и в Северной Америке.

Об этом говорится в докладе украинской делегации "Российские подрывные информационно-психологические операции в социальных медиа", представленной на заседании межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе, сообщила в Facebook депутат Ирина Фриз.

В докладе содержится анализ подрывных операций РФ на территории стран НАТО, примеры вмешательства РФ в предвыборные кампании в разных странах, поощрение сепаратизма, выхода из ЕС и НАТО, распространение фейковых новостей и влияния на общественное мнение.

Одним из ключевых месседжей доклада является то, что Россия начала создания сетей влияния в социальных медиа еще в 2010-2013 годах, то есть еще до аннексии Крыма и начала войны на Востоке Украины.

"Итак, информационно-психологические операции России в странах Альянса не связаны с политикой Запада по поддержке Украины. Война Кремля с государствами-членами НАТО гибридными (асимметричными) методами уже идет. Не Украина является конечной целью этой конфронтации. Конечная цель - разрушение западных институтов, - НАТО и Европейского Союза", - написала Фриз.

По ее словам, масштабы российских информационных операций впечатляют. Речь идет о функционировании сотен тысяч аккаунтов, задействованных в скоординированных операциях, как в Европе, так и в Северной Америке.

В некоторых группах в соцсетях, которые выступают за выход из ЕС, администраторами являются граждане России. В таких группах присутствуют также и граждане страны, на которую оказывается воздействие.

"Таким образом, операции в социальных сетях уже влияют на реальных жителей стран единой Европы, созданы условия для вербовки и привлечения граждан ЕС к проведению более масштабных акций влияния со стороны Российской Федерации", - сообщила Фриз.

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