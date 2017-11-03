Отстраненный лидер Каталонии хочет баллотироваться на выборах даже из-за границы

Пятница, 03 ноября 2017, 19:55

Отстраненный Мадридом глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о желании баллотироваться на досрочных выборах даже будучи за границей.

Об этом сообщает El Pais.

"Я хочу быть кандидатом. Я могу проводить кампанию где-угодно, мы живем в глобализованном мире" - заявил Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии.

Свое пребывание в Бельгии он оправдал желанием интернационализировать вопрос Каталонии и "показать миру, что творится в Испании".

"Испанское правосудие ничего не гарантирует, мы рассматриваем себя как легитимное правительство" - в очередной раз подчеркнул Пучдемон.

Он также выразил сомнения, что выборы 21 декабря будут произведены в удовлетворительных условиях.

"Выборы пройдут 21 декабря и мы хотим, чтобы они состоялись в нормальных, нейтральных условиях, а не когда все правительство сидит в тюрьме" - сказал лидер Каталонии.

Как сообщалось, 31 октября лидер Каталонии согласился на новые выборы и намекнул, что Мадрид их проигрывает.