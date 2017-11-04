Пентагон: ИГИЛ потеряла почти все территории, захваченные в Ираке

Суббота, 04 ноября 2017, 10:46

Иракские войска при поддержке возглавляемой США коалиции освободили практически все территории, захваченные ранее боевиками группировки "Исламское государство".

Об этом говорится в заявлении на сайте штаба коалиции.

"Освобождение города Эль-Каим и ключевого пограничного перехода с Сирией является важным этапом в продолжающейся кампании против ИГИЛ. Иракские силы при поддержке международной коалиции теперь освободили почти всю территорию, которую ИГИЛ захватила в Ираке", - отмечается в документе.

Командующий операцией Inherent Resolve, которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США, генерал-майор Роберт Уайт заявил, что США продолжат оказывать поддержку Багдаду.

Ранее на этой неделе сирийская правительственная армия и ее союзники отбили у боевиков "Исламского государствв" последний крупный оплот - город Дейр-эз-Зор.

"Исламское государство" понесло значительные потери в этом году. В июле ИГИЛ потеряла контроль над иракским городом Мосул - своей фактической "столицей" в Ираке. От исламистов также был освобожден город Ракка - де-факто "столица" боевиков в Сирии.