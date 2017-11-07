Найти
АКТУАЛЬНО

Министр развеяла в Европарламенте мифы вокруг образовательного закона

Президент Польши требует убрать из украинской политики "людей с антипольскими взглядами"

В Лондоне задержали влиятельного хорватского олигарха

В Британии нашли мертвым политика, обвиненного в "неподобающем поведении" с женщинами

Климкин провел консультации с послом Украины после его скандальных заявлений по Сербии

НАТО реформирует командную структуру из-за российской угрозы

НАТО поддерживает евроатлантические устремления Украины – генсек Альянса






В британском парламенте призвали признать Голодомор геноцидом

Вторник, 07 ноября 2017, 18:46
Версия для печати Комментарии

В Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) призвали признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом против украинского народа.

Об этом говорилось во время дебатов о Голодоморе, которые состоялись в Вестминстерской зале британского парламента, сообщает УНИАН.

Инициатором дебатов выступила член правящей Консервативной партии в Палате общин Паулин Лейтем.

По ее словам, она уже не первый раз принимает участие в дебатах на эту тему и постоянно призывает правительство Великобритании признать Голодомор в Украине геноцидом.

"Я нахожусь сегодня здесь, чтобы напомнить коллегам об этом злодеянии, которое произошло в Украине в 1932-1933 годах, и снова призвать, чтобы правительство признало это политизированное проявление зла геноцидом", - отметила Лейтем.

Она заявила, что украинский Голодомор был специально организованной Иосифом Сталиным кампанией, чтобы уничтожить значительную часть украинского населения. По мнению Лейтем, с истории о Голодоморе необходимо усвоить важные уроки, чтобы "обеспечить, что мир никогда снова не будет слепым перед такими широкомасштабными злодеяниями".

Лейтем поддержал член Лейбористской партии Стивен Паунд: "То, что произошло в Украине, что случилося во время Голодомора, было геноцидом. Ни больше, ни меньше".

Такой же позиции придерживается член Шотландской национальной партии Карол Монаган, которая отметила, что правительство Шотландии продолжает придерживаться позиции поддержки Украины и выражает солидарность с украинским народом.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:35
Конституционный суд утвердил право немецких депутатов контролировать правительство
19:16
Сейм Литвы в первом чтении одобрил "Закон Магнитского"
18:51
ЕС в декабре намерена составить "черный список" налоговых убежищ
18:46
В британском парламенте призвали признать Голодомор геноцидом
18:32
Министр развеяла в Европарламенте мифы вокруг образовательного закона
18:16
Трампа не пригласили на климатический саммит в Париже
18:12
Немецкая НПО обвинила Ливию в гибели мигрантов во время спасательной операции
17:47
"План Маршалла": глава МИД Литвы обсудит помощь Украине с комиссаром Ханом
17:36
Глава МИД Литвы: способность Украины осваивать финпомощь доноров хромает
17:24
Граждане Молдовы отправляют из-за рубежа больше евро, чем рублей
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель

Новый статус Украины в НАТО: задача, ставшая реальной

Мы не требуем "предоставления Киеву ПДЧ уже сегодня", определения "даты вступления в НАТО" и тому подобного. Членство в Альянсе не должно быть самоцелью. Но стало ли нынешнее заявление Столтенберга тем, чего ждала Украина? К сожалению, тоже нет...

Сергей Бобок, Status Quo

Интернет без рекламы сигарет: что тормозит принятие антитабачных директив ЕС

Соглашение об ассоциации предусматривает внедрение в украинское законодательство антитабачных норм ЕС. Это должно привести к полному запрету рекламы табачных изделий в интернете. И именно поэтому эти нормы до сих пор не приняты Верховной радой.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  