В британском парламенте призвали признать Голодомор геноцидом

Вторник, 07 ноября 2017, 18:46

В Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) призвали признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом против украинского народа.

Об этом говорилось во время дебатов о Голодоморе, которые состоялись в Вестминстерской зале британского парламента, сообщает УНИАН.

Инициатором дебатов выступила член правящей Консервативной партии в Палате общин Паулин Лейтем.

По ее словам, она уже не первый раз принимает участие в дебатах на эту тему и постоянно призывает правительство Великобритании признать Голодомор в Украине геноцидом.

"Я нахожусь сегодня здесь, чтобы напомнить коллегам об этом злодеянии, которое произошло в Украине в 1932-1933 годах, и снова призвать, чтобы правительство признало это политизированное проявление зла геноцидом", - отметила Лейтем.

Она заявила, что украинский Голодомор был специально организованной Иосифом Сталиным кампанией, чтобы уничтожить значительную часть украинского населения. По мнению Лейтем, с истории о Голодоморе необходимо усвоить важные уроки, чтобы "обеспечить, что мир никогда снова не будет слепым перед такими широкомасштабными злодеяниями".

Лейтем поддержал член Лейбористской партии Стивен Паунд: "То, что произошло в Украине, что случилося во время Голодомора, было геноцидом. Ни больше, ни меньше".

Такой же позиции придерживается член Шотландской национальной партии Карол Монаган, которая отметила, что правительство Шотландии продолжает придерживаться позиции поддержки Украины и выражает солидарность с украинским народом.