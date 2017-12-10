Воскресенье, 10 декабря 2017, 14:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Он обвинил полицию Израиля в несоразмерном применении силы против палестинских протестующих и назвал Израиль "репрессивным, оккупационными государством".

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Решение Трампа привело к демонстрациям на палестинских территориях. В результате удара израильской авиации в Секторе Газа погибли двое палестинцев.