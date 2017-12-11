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В Румынии 10 000 человек вышли на антиправительственные протесты

Понедельник, 11 декабря 2017, 08:24
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В столице Румынии Бухаресте около 10 000 человек вышли на протест в воскресенье против планов правящей Социал-демократической партии провести реформу судопроизводства.

Об этом сообщает Romania TV.

Демонстранты прошли маршем по центральным улицам Бухареста к площади Победы, где находятся здания правительства и парламента. Протестующие выкрикивали "Гнездо воров и бандитов", и "Спасем Румынию вместе" вблизи правительственных зданий.

 

Антиправительственные демонстрации были проведены в нескольких городах страны, а также в за рубежом в Лондоне, Милане и Париже.

 

Оппозиция заявляет, что социал-демократы хотят изменить судебную систему, чтобы взять ее под политический контроль и ослабить борьбу с коррупцией. Также отмечается, что выгоду от этого получат в первую очередь члены PSD, находящихся под следствием по подозрению в коррупции.

В Еврокомиссии уже заявили, что планы румынского правительства могут поставить судебную систему под контроль политиков.

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