Трамп призвал Конгресс США покончить с лотереей Green Card

Суббота, 16 декабря 2017, 11:29

Конгресс США должен покончить с Диверсификационной визовой лотереей известной, как "зеленая карта" ,и прекратить цепную миграцию в Америку.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед выпускниками Академии Федерального бюро расследований, сообщает Голос Америки.

"Мы призываем Конгресс покончить с цепной миграцией в США и диверсификационной лотерей и заменить ее системой иммиграции, которая будет предоставлять преференции лицам, имеющим необходимые для США навыки и квалификации", - сказал Трамп.

Его заявление было привязано к недавним терактам в Нью-Йорке, исполнители которых попали в США в одном случае по диверсификационной визовой лотерее, а в другом - как близкий родственник человека, предварительно иммигрировавшего в Америку и получившего статус гражданина или резидента.

Акаед Улла, исполнитель недавнего взрыва на Манхэттене в Нью-Йорке - обладатель "зеленой карты" и прибыл из Бангладеш в США в 2011 году - с родителями и с братьями и сестрами - после того, как его тетя и дядя выступили спонсорами для семьи.

Сайфулла Саипов, подозреваемый в убийстве восьми человек на улицах Нью-Йорка в октябре прибыл в США в 2010 году из Узбекистана, получив разрешение на постоянное проживание в США по результатам Диверсификационной визовой лотереи.

"Представьте себе, есть лотерея, чтобы оказаться в США. Людей выбирают по результатам лотереи. Думаете, из других стран к нам попадают лучшие? Нет! Ну что это за система? Люди прибывают, выиграв в лотерею. Мы получаем худших, кто есть в этих странах - они оказываются в лототроне, а уже оттуда - вытягивается худшие из всех", - сказал Трамп.

Ежегодно десятки тысяч украинцев подают заявки на "зеленую карту". По данным Госдепа, в 2014-м году шесть тысяч украинцев получили заветный статус, а в 2015-м - 4679.