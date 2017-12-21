В Каталонии начинаются досрочные парламентские выборы

Четверг, 21 декабря 2017, 08:46

В Каталонии 21 декабря проходят досрочные выборы в региональный парламент, объявленные после отстранения правительства во главе с Карлесом Пучдемоном и роспуска депутатов.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Избирательные участки в 947 муниципалитетах Каталонии будут открыты с 9:00 до 20:00. На выборах имеют право голоса 5,5 млн граждан, ожидается, что явка будет рекордно высокой и составит более 80%.

Министерство внутренних дел Испании усилило меры безопасности в день выборов. На улицах городов будут находиться 12 000 сотрудников полиции и еще 3000 Гражданской гвардии. Кроме того, МВД готово привлечь еще 2000 сотрудников, если потребуется их вмешательство.

Каталонцы будут голосовать на региональных выборах сегодня уже в третий раз за последние пять лет с целью урегулирования кризиса с правительством Мадрида после проведения незаконного референдума о независимости.

Испанское правительство объявило о роспуске парламента Каталонии 27 октября, после того, как тот провозгласил независимость автономии.

Результаты последних социологических опросов свидетельствуют, что ни одна из сторон, вероятно, не сможет получить абсолютного большинства. Победу прогнозируют партии отстраненного главы правительства Карла Пучдемона - ERC может получить от 29 до 35 мест в 135-местном парламенте.

В целом три сепаратистские партии могут получить 63-69 мест, тогда как для большинства необходимо 68.

Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах.