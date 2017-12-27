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В Германии теплоход врезался в опору моста: 29 пострадавших

Среда, 27 декабря 2017, 11:32
фото
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Туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн в западной Германии. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Focus.

Корабль под названием Swiss Crystal направлялся в Нидерланды и во вторник вечером врезался в опору моста у города Дуйсбург.

Фото derwesten.de 

В момент аварии на борту находились 103 пассажира и 26 членов экипажа, преимущественно граждане стран Бенилюкса. Пострадавших доставили в больницы, остальные пассажиры продолжили путешествие на другом корабле.

 

Причины аварии пока неизвестны. Мост, по которому проходит автомагистраль, на некоторое время закрыли в качестве меры предосторожности.

По информации местного издания Der Westen, авария произошла около 20:50, а перед тем, как врезаться в мост, корабль сел на мель.

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