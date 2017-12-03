Украина хочет присоединиться к Центру передового опыта НАТО по вопросам энергобезопасности

Воскресенье, 03 декабря 2017, 09:52

Украина намерена присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

В пятницу правительство одобрило проект распоряжения президента Украины "О предоставлении полномочий И. Насалику на подписание Письма о намерениях относительно партнерства Украины с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности", сообщается на официальной Facebook-странице Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Благодаря участию в работе Центра Украина получит доступ к базе знаний и лучших практик по энергетической безопасности стран-членов НАТО, отмечается в сообщении.

"В свою очередь, Украина может также стать контрибутором в вопросах безопасности, особенно с учетом опыта противодействия гибридным угрозам, с которыми Украина имеет дело каждый день", - отмечают в Офисе вице-премьера.

Сообщается, что недавно Минэнергоугля провело совместные командно-штабные учения по защите критической электроэнергетической инфраструктуры, которые получили высокую экспертную оценку партнеров по Североатлантическому альянсу.

"Украина будет развивать активное взаимодействие и с другими Центрами НАТО передового опыта по разным отраслевым направлениям. Система центров передового опыта НАТО является мощным инструментом, который позволяет государствам-членам и странам партнерам обмениваться опытом и улучшать их функциональную совместимость", - говорится в сообщении.