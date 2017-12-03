Найти
АКТУАЛЬНО

Северная Корея говорит, что Трамп умоляет о ядерной войне

В Европарламенте призвали к бойкоту ЧМ-2018 в России

В Праге обрушился пешеходный мост, пострадали четыре человека

В Трампа заверили, что США продолжат укреплять обороноспособность Украины

Новый год в Молдове: облезлую главную елку страны заменили срубленной в детсаду

В результате шторма на Шри-Ланке погиб гражданин Украины

В Ганновере протесты против АдГ: полиция применила водометы






Украина хочет присоединиться к Центру передового опыта НАТО по вопросам энергобезопасности

Воскресенье, 03 декабря 2017, 09:52
Версия для печати Комментарии

Украина намерена присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

В пятницу правительство одобрило проект распоряжения президента Украины "О предоставлении полномочий И. Насалику на подписание Письма о намерениях относительно партнерства Украины с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности", сообщается на официальной Facebook-странице Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Благодаря участию в работе Центра Украина получит доступ к базе знаний и лучших практик по энергетической безопасности стран-членов НАТО, отмечается в сообщении.

"В свою очередь, Украина может также стать контрибутором в вопросах безопасности, особенно с учетом опыта противодействия гибридным угрозам, с которыми Украина имеет дело каждый день", - отмечают в Офисе вице-премьера.

Сообщается, что недавно Минэнергоугля провело совместные командно-штабные учения по защите критической электроэнергетической инфраструктуры, которые получили высокую экспертную оценку партнеров по Североатлантическому альянсу.

"Украина будет развивать активное взаимодействие и с другими Центрами НАТО передового опыта по разным отраслевым направлениям. Система центров передового опыта НАТО является мощным инструментом, который позволяет государствам-членам и странам партнерам обмениваться опытом и улучшать их функциональную совместимость", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:45
При задержании грабителя банкомата в Польше погиб полицейский
17:07
Трамп раскритиковал ФБР: репутация ведомства разорвана в клочья
16:35
В результате схода лавины во Франции погибли три человека
15:47
В Вильнюсе хотят отказаться от улиц имени деятелей, которые сотрудничали с советским режимом
15:11
Северная Корея говорит, что Трамп умоляет о ядерной войне
14:51
В Эстонию прибыла вторая партия закупленной в Нидерландах бронетехники
14:38
В Афганистане убили главаря спецподразделения "Талибана"
14:14
Немецкие спецслужбы считают детей и жен боевиков ИГИЛ опасными
13:52
фото
В Стамбуле столкнулись два автобуса: пострадали 19 человек
13:37
Глава британской комиссии подал в отставку, обвинив Мэй в провале социальной политики
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Онищенко, Европейская правда, Таллинн

Ответный киберудар: как Эстония помогает НАТО в борьбе с хакерами

Проблема использования кибероружия является чувствительным вопросом для НАТО - отдельные страны уже готовятся не только обороняться. Соединенные Штаты, Великобритания, Нидерланды, Германия и Франция в составе своих вооруженных сил уже создали подразделения для борьбы с кибератаками, способные нанести ответный удар.

Александр Ярощук, для Экономической правды

Карел Хирман: Европа ждет ответа из Украины, что будет с транзитом, но его нет

Представитель Стратегической группы советников по поддержке реформ: Украина должна предложить четкий план. Нужно дать лучшее решение, чем "Северный поток", и Украину поддержат. Однако пока такого решения со стороны украинского правительства или "Нафтогаза" я не вижу (укр.).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  