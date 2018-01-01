В Марселе в новогоднюю ночь расстреляли мужчину, 29 выстрелов из Калашникова

Понедельник, 01 января 2018, 10:18

В ночь на Новый год в 15 округе Марселя мужчину расстреляли из автоматического оружия.

Об этом сообщает французский сайт 20 Minutes.

Журналисты уточняют, что убийство произошло за 10 минут до нового года. 29-летний мужчина вышел из бара и направлялся к своей машине, где его встретили неизвестные и расстреляли из автомата Калашникова. Мужчину забрала скорая, но позже сообщили, что он погиб.

Издание со ссылкой на прокурора Кзавьє Тарабо утверждает, что на месте было найдено 29 гильз, стреляли несколько человек. Региональное издание La Provence пишет о "примерно 20 гильз калибра 7.62" и уточняет, что стрелять мог и один человек, сейчас это выясняется.

Погибший был связан с криминальным миром. Пока нет данных о том, был ли он вовлечен в сеть наркотрафика. До того в 2017 году в Марселе было совершено 8 убийств наркодилеров и связанных с ними лиц, в департаменте Буш-дю-Рон – 12.