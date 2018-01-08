Россиянин, взорвавший автобус "Боруссии", говорит, что делал это из-за денег

Понедельник, 08 января 2018, 17:58

Гражданин Германии российского происхождения, который признал, что он взорвал бомбу возле автобуса футбольной команды "Боруссия", рассказал о мотиве своих действий.

Об этом сообщает Reuters.

8 января в Дортмунде состоялось слушание по делу о взрыве, который произошел в апреле этого года.

28-летний мужчина, фамилия которого согласно немецкому законодательству не называется (он упоминается как Сергей В.), заявил, что не имел намерения убить или покалечить любого.

Как пересказал его адвокат Карл Гейденрайх, злоумышленник хотел получить финансовую выгоду из-за падения стоимости акций, которые, по его ожиданиям, должны были обрушиться после взрыва.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был арестован через 10 дней после того, как он заложил три взрывные устройства возле отеля, где жила команда. Взрывы повредили окна клубного автобуса, легкие порезы получил футболист "Боруссии" Марк Бартра.