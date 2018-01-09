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Немецкую компанию оштрафовали на 190 тыс. евро за нарушение санкций против РФ

Вторник, 09 января 2018, 19:29
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На компанию из немецкого Ульма, что экспортировала в Россию оборудования двойного назначения, был наложен штраф в размере 190 тысяч евро.

Об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter Nachrichten.

По данным издания, поставленное российской стороне оборудования может использоваться в том числе в военных целях.

На экспорт такого оборудования в Россию в связи с санкциями ЕС против Москвы фирма должна была получить специальное разрешение, однако поставила технику без него.

"В запросе на разрешение как правило, отказывают, если политическая ситуация в стране, куда следует груз, не соответствует внешней политике и политике безопасности Германии, то есть если было принято решение об эмбарго или санкциях", - пояснила немецкая таможенная служба.

О названии компании и том, какие машины были поставлены, не сообщается.

Сотрудникам таможни стало известно о незаконном экспорте, когда они осматривали запасную часть для одной из машин. Отмечается, что сама техника уже покинула ЕС без соответствующего разрешения. Согласно расследованию таможни, компания поставила машины преждевременно, чтобы избежать неизбежных контрактных штрафов. 

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