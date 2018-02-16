В Гааге открывают центр для украинской общины в Нидерландах

Фонд "Украинцы в Нидерландах" открывает в Гааге центр для украинской общины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель фонда "Украинцы в Нидерландах" Вера Зваан.
"Благодаря постоянным обращением фонда "Украинцы в Нидерландах", при содействии и ходатайстве чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, и постоянной поддержке советника посольства Украины Натальи Климкиной, нам выделено помещение для украинского центра в Гааге.
Теперь у нас есть место для общения украинцев, есть возможность проводить больше украинских мероприятий, уроков, тренингов, открыть работу кружков и даже поиграть вместе в футбол", - написала она.
|Фото с Facebook-страницы Веры Зваан
Сообщается, что первый праздник в украинском центре состоится уже в эту субботу 17 февраля.