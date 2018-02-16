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В Гааге открывают центр для украинской общины в Нидерландах

Пятница, 16 февраля 2018, 09:13
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Фонд "Украинцы в Нидерландах" открывает в Гааге центр для украинской общины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель фонда "Украинцы в Нидерландах" Вера Зваан.

"Благодаря постоянным обращением фонда "Украинцы в Нидерландах", при содействии и ходатайстве чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, и постоянной поддержке советника посольства Украины Натальи Климкиной, нам выделено помещение для украинского центра в Гааге.

Теперь у нас есть место для общения украинцев, есть возможность проводить больше украинских мероприятий, уроков, тренингов, открыть работу кружков и даже поиграть вместе в футбол", - написала она.

 
 Фото с Facebook-страницы Веры Зваан

Сообщается, что первый праздник в украинском центре состоится уже в эту субботу 17 февраля.

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