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В Барселоне встретили протестами первый после референдума визит короля Испании

Понедельник, 26 февраля 2018, 08:53
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В столице Каталонии прошли протесты во время визита испанского короля Фелипе VI, приехавшего в Барселону на "Всемирный мобильный конгресс".

Об этом сообщает ВВС.

Король впервые посетил Каталонию с момента проведения референдума о независимости автономии в октябре прошлого года. Конгресс MWC является одним из главных ежегодных деловых мероприятий Барселоны.

Сотни недовольных визитом протестующих собрались у здания, где проводился конгресс, и выкрикивали антимонархические лозунги. Полиции пришлось сдерживать толпу, произошли небольшие стычки.

Каталонские чиновники, включая мэра Барселоны Аду Колау, отказались от официального приема. Мэр сказала, что протестует против поддержки королем "подавление независимости".

Испанский король вместе с премьер-министром Мариано Рахой является критиком сепаратистов.

Как сообщалось, руководители каталонских сепаратистских партий обсуждают план, который бы позволил Карлесу Пучдемону сохранить влияние в регионе, даже если он не сможет быть избранным президентом Женералитета (главой правительства).

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