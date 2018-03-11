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В Польше не работает большинство магазинов - начал действовать запрет на торговлю

Воскресенье, 11 марта 2018, 12:33
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11 марта в Польше не работает большинство магазинов в соответствии с новым законом о запрете торговли в воскресенье.

Как сообщает TVN 24, это первое воскресенье, когда поляки не могут осуществить покупки в большинстве магазинов.

Согласно закону, только две недели в месяц будут коммерческими: магазины будут работать в первую и последнее воскресенье месяца. Соответственно, в следующий раз воскресный шопинг в Польше будет разрешен 25 марта. В 2018 году поляки смогут осуществить покупки в 21 воскресенье.

Согласно закону, с 2020 года торговля будет запрещена во все воскресенья, за исключением воскресений, предусмотренных законом.

Запрет на торговлю содержит исключения и не распространяется на пекарни, кондитерские изделия, магазины мороженого, АЗС, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, похоронные залы, магазины сувениров, магазины прессы, билеты на общественный транспорт, табачные изделия, купоны азартных игр и взаимные ставки, почтовые отделения.

Также разрешается торговля онлайн. Запрет также не распространяется на магазины в гостиницах и на торговлю на ярмарках.

Кроме этого, в воскресенье смогут торговать владельцы малых магазинов, но при условии, что сами будут стоять за прилавком. В целом закон предусматривает список из 32 позиций, на которые не распространяется запрет.

Нарушителей закона ждет штраф - от одной до ста тысяч евро.

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