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В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем премьера Палестины

Вторник, 13 марта 2018, 12:01
Версия для печати Комментарии

Рядом с кортежем премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы, который совершал визит в сектора Газа, произошел взрыв.

Об этом сообщает Bloomberg.

Взрыв произошел вскоре после того, как кортеж премьера въехал в Газу через пункт пропуска Эрез.

По предварительным данным, целью атаки был кортеж премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы и руководитель разведки в секторе Газа Маджид Фарадж. Оба не пострадали.

Палестинский премьер продолжил путь на открытие долгожданного проекта по очистке сточных вод в северной части сектора.

"Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) заявило, что ответственность за "трусливую атаку" несет ХАМАС, который якобы имел целью убить Хамдаллу.

В результате взрыва были повреждены три автомобиля из кортежа палестинского премьера – в них были выбиты окна.

Незначительные ранения получили пять человек, сообщает Aljazeera.

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