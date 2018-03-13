В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем премьера Палестины

Рядом с кортежем премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы, который совершал визит в сектора Газа, произошел взрыв.
Об этом сообщает Bloomberg.
Взрыв произошел вскоре после того, как кортеж премьера въехал в Газу через пункт пропуска Эрез.
По предварительным данным, целью атаки был кортеж премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы и руководитель разведки в секторе Газа Маджид Фарадж. Оба не пострадали.
Палестинский премьер продолжил путь на открытие долгожданного проекта по очистке сточных вод в северной части сектора.
"Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) заявило, что ответственность за "трусливую атаку" несет ХАМАС, который якобы имел целью убить Хамдаллу.
В результате взрыва были повреждены три автомобиля из кортежа палестинского премьера – в них были выбиты окна.
Незначительные ранения получили пять человек, сообщает Aljazeera.