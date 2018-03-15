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Премьер Словении подал в отставку за три месяца до выборов

Четверг, 15 марта 2018, 08:32
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Словении Миро Церар подал в отставку после решения Верховного суда заблокировать ключевой инвестиционный проект.

Об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Словении решил аннулировать результат сентябрьского референдума, который одобрил проект железной дороги на миллиард евро, который был крупнейшей инвестиционной программой правоцентристского правительства. Премьер Словении заявил, что после этого решения должен уйти в отставку.

"Проект железной дороги получил удар от тех, кто хочет остановить позитивное развитие Словении", - сказал Церар.

По его словам, партнеры по коалиции уже длительное время пытались подорвать различные проекты. При этом он не уточнил о каких партиях идет речь.

Правительственная коалиция находится у власти с сентября 2014 года и включает Партию современного центра Церара, социал-демократов и пенсионерскую партию Desus.

Стоит отметить, что отставка премьера произошла меньше чем за три месяца до выборов, которые ожидаются в июне. Пока непонятно, приведет ли эта отставка к внеочередным выборам.

В предвыборных опросах левоцентристская партия Церара отстает от трех других партий.

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