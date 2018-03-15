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Британии разрешили заключать торговые соглашения во время переходного периода Brexit - СМИ

Четверг, 15 марта 2018, 09:28
Версия для печати Комментарии

Великобритания сможет подписывать торговые соглашения с другими странами во время переходного периода Brexit без разрешения Европейского Союза.

Об этом сообщает The Times.

Переговорщики из ЕС согласились с требованием Великобритании о возможности проводить независимую торговую политику, оставаясь внутри таможенного союза и единого рынка.

Публично руководящие принципы переговоров ЕС все еще утверждают, что Великобритания не сможет заключать торговые соглашения, "если это не разрешено сообществом". За закрытыми дверями позиция Мишеля Барнье, главного переговорщика блока, трактуется значительно мягче, отмечает издание.

В последнем проекте потенциального переходного соглашения говорится, что Великобритания сможет как договариваться, так и подписывать торговые соглашения в течение этого периода.

ЕС также согласился, чтобы Британия в переходный период действовала "по своему усмотрению" в рамках ВТО, если это не будет противоречить политике сообщества. Это имеет критическое значение, поскольку в британском правительстве хотят использовать переходный период для обсуждения торговых соглашений с 70 странами, с которыми ЕС имеет действующие соглашения.

Как отмечается, этот шаг является частью усилий по примирению приоритетов обеих сторон в переговорах. На прошлой неделе премьер Британии Тереза ​​Мэй объявила, что правительство предоставит гражданам ЕС, которые приехали в страну во время переходного периода, практически те же права, что и тем, кто прибыл до Brexit.

Обе стороны считают, что они близки к соглашению по переходному пакету, который должен быть подписан на саммите ЕС в следующий четверг. Ожидается, что переходный период продлится почти два года, до начала 2021-го.

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