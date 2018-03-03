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Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на программы регионального развития

Суббота, 03 марта 2018, 17:13
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В 2018 году Еврокомиссия преусмотрела для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления.

Соответствующее решение объявлено по итогам пересмотра портфеля проектов ЕС, сообщает сайт  Минэкономразвития.

"Мы благодарны за помощь, которая предоставляется ЕС для поддержки Украины. Но сейчас нужно срочно решить несколько вопросов. Прежде всего, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов международной помощи, регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации проектов и о проведении новых конкурсов об отборе проектов ЕС, объявленных Еврокомиссия в Брюсселе", - отметил первый заместитель МЭРТ Максим Нефедов.

Сообщается, что представители ЕС положительно отметили прогресс Украины в воплощении проектов международной технической помощи по имплементации Соглашения об ассоциации, реформы государственного управления, децентрализации, инфраструктуры, сельского хозяйства.

В то же время, значительные проблемы возникли по программе поддержки реализации Энергетической стратегии Украины, однако из-за важности реформы этого сектора Еврокомиссия решила продолжить поддержку этой программы.

"По итогам проведения диалога о дальнейшей поддержке ЕС участники продолжат работу в направлениях помощи из портфеля проектов на 2018-2020 годы", - говорится в сообщении.

Программный портфель помощи ЕС Украине охватывает 17 сфер деятельности, в рамках которых подписано 235 контрактов общей стоимостью 943 млн евро. В 2017 году была оказана помощь на сумму 148 млн. евро.

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