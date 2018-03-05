Лидер правящей партии Италии официально заявил об отставке после провала на выборах

Понедельник, 05 марта 2018, 19:47

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци официально заявил об отставке с должности главы руководящей Демократической партии после неудачного результата на выборах.

Об этом сообщает Ansa.

"Мы признаем, что это явное поражение требует от нас открыть новую страницу в истории Демократической партии", - заявил Ренци.

Он также подтвердил, что его партия не пойдет на объединение с популистами.

"Мы уже говорили о своїм "нет" правительству с экстремистами, мы не изменили свое мнение", - сказал Ренци.

По промежуточным результатам выборов, правящая Демократическая партия набирает менее 19% голосов избирателей - это исторический антирекорд для партии. Демократы уже дали понять, что с таким результатом перейдут в оппозицию.

Как сообщалось, три политические силы, исповедующие идеологию евроскептицизма, получают убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламенте.

Подробнее о позиции партий читайте в статье "Мастер-класс популизма: что изменит для Украины победа антисистемной партии на выборах в Италии".