Соціалізм для Америки: з чим іде на вибори Елізабет Воррен, імовірна конкурентка Трампа

Хто з демократів стане опонентом Дональда Трампа на президентських виборах?

Попри те, що найімовірнішим кандидатом на успіх у праймеріз Демпартії вважається колишній віцепрезидент Джо Байден, його перемога є далеко не очевидною.

Станом на зараз, перед першими кокусами (партійними зборами) демократів в Айові, що відбудуться вже 3 лютого, досі не зрозуміло, хто здобуде номінацію від демократів цього літа.

Хоча скандал навколо імпічменту Трампа поки не вдарив по Байдену, ситуація може змінитися під час розгляду питання у Сенаті. Зрештою, прогнози світових медіа щодо складності та непередбачуваності кампанії 2020 року почали справджуватися з перших днів року.

А це означає, що треба краще придивитися до суперників Байдена, які мають шанси випередити його та стати висуванцем від партії на президентських виборах.

В першу чергу йдеться про сенаторку від штату Массачусетс Елізабет Воррен.

Лівіша, ніж здається

Боротьба з корупцією, імпічмент Трампу ще після доповіді Мюллера, безкоштовна освіта та більш прогресивні податки - це все про передвиборчу кампанію Елізабет Воррен.

Кампанію вона розпочала, можливо, трохи зарано, але ніколи не опускалась нижче четвертого місця в опитуваннях як за окремими штатами, так і в рейтингах різних видань на національному рівні.

Воррен позиціонує себе як людина, яка досягла кар’єрних успіхів самотужки, і це найбільше приваблює американців. Вона не була у великій політиці, окрім Сенату, викладала право в Гарварді та послідовно критикувала Уолл-стріт.

Критики демократів загалом та лівого крила партії зокрема звинувачують Воррен і Сандерса разом і окремо у зміщенні партії надто вліво. І це при тому, що на виборах 2016 року Воррен неочікувано підтримала Гілларі Клінтон, попри її дружні відносини та очевидно більшу ідеологічну спорідненість із Берні Сандерсом.

Не менш цікаво, що до 1996 року Воррен підтримувала республіканців.

Сандерс і Воррен уміло протиставляли себе Трампу на всіх можливих напрямках протягом першої третини кампанії, яка вже позаду: власне походження, ставлення до середнього класу, риторика щодо мігрантів та меншин, відхід від традиційних норм та звичаїв американської політики та культури загалом.

Риторика Воррен спрямована на робітничий клас, який умовно заробляє менше 100 тисяч доларів, чиї діти не можуть дозволити собі оплачувати освіту в коледжі.

І хоча її риторика майже однакова із Берні Сандерсом, Воррен вдається виглядати в очах американців більш поміркованою.

І це суттєво покращує її шанси – адже у випадку президентських виборів Воррен має шанси і на послідовно та відверто лівий електорат Сандерса, і на більш поміркованих прихильників Байдена.

На додачу її кандидатуру підтримав Джуліан Кастро з Техасу – один із тих демократів, хто відмовився від участі у праймеріз. Ця підтримка додає Воррен впевненості у голосах латиноамериканської частини американців.

Швидше за все, ці праймеріз стануть одними з небагатьох, де вік кандидатів буде ключовим питанням. Байдену - 77 років, Сандерсу - 78, і поміж них 70-річна Воррен виглядає значно молодшою, амбітнішою та перспективнішою.

Ще один її плюс – відсутність скандалів у біографії. Наразі ледь не єдиним винятком є історія про її походження. Два роки тому Воррен заявила, що її предками були індіанці. У відповідь на критику Трампа сенаторка ініціювала генетичну експертизу, щоби довести, що вона дійсно має рацію.

Результати тесту показали, що в родині сенатора були індіанці, але при цьому більшість її предків були європейцями. Зараз про це менше згадують, але виборці сприйняли це як брехню від людини, від якої це менш за все можна було очікувати.

Соціалка та критика РФ

Загалом Воррен, на відміну від Байдена, формує риторику протягом своєї кампанії навколо внутрішньої політики, а не зовнішньої. Головним новаторством, яке сприймають не всі американці, є зміни до податкової політики.

Відповідно до рейтингів в Айові, де незабаром пройдуть перші кокуси, Елізабет Воррен має найбільшу підтримку саме серед молоді: 27%.

І це не випадково, адже одна з її ключових обіцянок - скасування студентських боргів. Втім, реалізація цієї обіцянки потребує 1,5 трильйона доларів.

Тож, як і щодо медичної реформи, де сенатор із Массачусетсу пропонує певний мікс із планів Обами і Сандерса, як прихильники, так і опоненти найчастіше питають у Воррен, де вона візьме гроші на реалізацію цих планів.

Американці не хочуть платити більше податків, тому вона і запевняє їх, що підвищення для середнього класу не буде.

Натомість Воррен пропонує збільшити податки на 2% для всіх, хто має статки понад 50 мільйонів доларів, та 6%, якщо ця сума перевищує 1 мільярд доларів.

На її думку, саме цей податок допоможе їй реалізувати програму підтримки як новонароджених, так і дітей віком до п'яти років.

Плани на міжнародній арені Воррен поки що окреслює надто загально, щоб робити конкретні висновки.

З останніх дебатів в Айові 14 січня стало нарешті зрозуміло, що Елізабет Воррен дотримується думки щодо обмеження американського контингенту на Близькому Сході та виступає за повернення військових назад до США.

Щодо Росії Воррен виступає за послідовне збереження санкцій, але зважаючи на її миролюбну риторику останнім часом, робити далекоглядні прогнози на її можливе президентство складно.

Разом з тим вона однозначно критикує Трампа за його зв’язки з Росією та вважає, що в більшості міжнародних питань вперше після холодної війни президенти РФ та США координують свої дії таємно.

Воррен вважає недолугими спроби залякати Росію ядерною війною, оскільки стоїть на позиціях непотрібності ядерної зброї Америці, так само, як і всім іншим державам.

Але водночас вона не має жодних конкретних пропозицій щодо врегулювання ситуації на Донбасі, лише заявляючи, що Україна та Росія колись мають домовитися, а отже, її політика щодо України не надто відрізнятиметься від дій нинішньої адміністрації Трампа.

Автор: Владислав Фарапонов,

експерт аналітичного центру "Ad astra"