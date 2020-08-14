Історична перемога Трампа: як США вдалося помирити Ізраїль та Емірати

Президент США Дональд Трамп 13 серпня заявив про, без перебільшення, історичне досягнення у близькосхідному конфлікті.

Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про "нормалізацію відносин між країнами". Ці домовленості були закріплені телефонною розмовою між прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, шейхом ОАЕ Мухаммедом Бін Заїдом і самим Трампом та оприлюднені у вигляді спільної заяви трьох лідерів.

Перше та найголовніше - сторони домовилися про всеосяжне та мирне співробітництво між Ізраїлем та ОАЕ. Це особливо важливо, адже досі Емірати не визнавали навіть права держави Ізраїль на існування.

Така домовленість між двома близькими союзниками США стала найбільшим зовнішньополітичним успіхом Трампа, як мінімум - на Близькому Сході.

Успіхом, в який було вкрай складно повірити, особливо після рішення Трампа про перенесення посольства США в Ізраїлі до Єрусалиму, що обурило весь арабський світ.

"Угода Дональда Трампа"

Протягом найближчих тижнів делегації з Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів мають підписати двосторонні угоди щодо інвестицій, туризму, прямих авіарейсів, безпеки, телекомунікацій, технологій, енергетики, охорони здоров'я, культури, довкілля, створення посольств та інших областей взаємної вигоди.

Відкриття прямих зв'язків між двома найдинамічнішими суспільствами на Близькому Сході та розвинутими економіками сприятиме трансформуванню регіону шляхом стимулювання економічного зростання, посилення технологічних інновацій та зміцнення тісних відносин між людьми.

В обмін на досягнуті домовленості Ізраїль погодився "заморозити" плани щодо наступного етапу анексії частини Західного Берега річки Йордан, який був запланований на 1 липня.

Натомість, відповідно до заяви, Ізраїль "фокусується на поглибленні стосунків з іншими країнами арабського та мусульманського світу".

Об'єднані Арабські Емірати стали третьою арабською країною, яка офіційно визнає Ізраїль.

До того Ізраїль визнали лише Єгипет (у 1979 році) та Йорданія (1994 рік).

Існують великі надії, що досягнуті домовленості покладуть початок визнанню Ізраїлю і іншими країнами. Враховуючи динаміку існуючих стосунків, наступними державами після ОАЕ можуть стати Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт та Саудівська Аравія.

Про останнє заявив пресі і сам Трамп. "Ця угода є важливим кроком на шляху до створення більш мирного, безпечного та процвітаючого Близького Сходу. Тепер, коли лід був зламаний, я сподіваюся, що більше арабських та мусульманських країн наслідуватимуть приклад Об'єднаних Арабських Еміратів", - заявив він.

Дональд Трамп не приховує: досягнута домовленість важлива й для нього персонально, адже посилює його позиції перед виборами.

Спілкуючись із пресою, він навіть пожартував, що правильно було б назвати цю домовленість "Угодою Дональда Трампа", але вона носитиме назву Авраамської угоди, за іменем Авраама, родоначальника багатьох народів та батька трьох великих релігій: християнської, мусульманської та юдейської.

Ізраїль: поступки лише тимчасові

Досягнуті домовленості є перемогою і для Ізраїлю. "Це історичний вечір", - сказав Беньямін Нетаньягу на пресконференції.

"Сьогодні почалася нова ера у відносинах держави Ізраїль з арабським світом. Ми встановлюємо повний і офіційний мир, розпочинаємо дипломатичні відносини - з посольствами, інвестиціями, торгівлею, туризмом, прямими рейсами між Тель-Авівом та Дубаєм і Абу-Дабі", - додав він

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін запросив принца Мухаммеда відвідати Ізраїль, а будівлю муніципалітету Тель-Авів - Яффо освітили прапорами обох країн.

Разом із тим, сприйняття цієї угоди в Ізраїлі не є однозначним.

З одного боку, дії Нетаньягу підтримала навіть опозиція. "Цей крок є доказом того, що переговори та домовленості, а не односторонні кроки, як анексія, які можуть завдати шкоди безпеці Ізраїлю, - це шлях для наших дипломатичних відносин", - заявив лідер опозиції Яїр Лапід.

Проте далеко не всі ізраїльтяни погодилися із відмовою від планів набуття контролю над територіями Західного Берега.

Саме тому уряд Ізраїлю вже зараз натякає, що може відійти від цього рішення - хоча воно, очевидно, є важливим елементом у досягнутій домовленості.

Зважаючи, що відмова від подальшої анексії Західного Берега може розізлити його власних своїх виборців, Нетаньягу навіть заявив, що це лише тимчасове рішення.

"Ми отримали прохання тимчасово зачекати від президента Трампа. Це тимчасова відстрочка. Це не знімається зі столу", - цитує його слова CNN.

"Чорний день для Палестини"

Що ж натомість отримали Емірати? Перш за все, відповідна угода посилює позиції ОАЕ в регіоні на противагу Ірану.

Якщо раніше ОАЕ займали позицію балансування між Іраном та Ізраїлем, то зараз чітко показали свій вибір.

Попри це, принц Мухаммед окремо наголошує на тому, що ця угода вигідна в першу чергу Палестині.

"Під час розмови з президентом Трампом та прем'єр-міністром Нетаньягу було досягнуто домовленості про припинення подальшої анексії Ізраїлем палестинських територій", - написав він.

Втім, це не завадило самій Палестині засудити угоду.

"Це чорний день в історії Палестини, - заявив член виконавчого комітету Організації визволення Палестини Ахмад Маддалан. - Ця угода є тотальним відходом від арабського консенсусу. Палестинський народ не уповноважував нікого піти на поступки Ізраїлю в обмін на що-небудь".

Пізніше в знак протесту було відкликано палестинського посла з ОАЕ.

Представник ХАМАС Фаузі Бархум назвав це "небезпечним і рівносильним безкоштовній винагороді ізраїльської окупації за її злочини та порушення коштом палестинського народу".

Чи має ця угода шанс на життя? Вже найближчими роками - у тому числі виходячи з дотримання всіх домовленостей угоди - стане зрозуміло, чи запрацює ця угода, чи залишиться тільки на папері. Тим більше, зважаючи на неоднозначні заяви, що вже лунають від ізраїльського лідера.

Втім, певні уроки можна винести вже зараз.

Досягнуті домовленості показали, що минуле не обов'язково має визначати майбутнє. А також те, що порозуміння можливе навіть там, де здавалося абсолютно неможливим.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES