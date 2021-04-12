Падіння "Спутника": як новий скандал у Словаччині вдарив по російській вакцині

Прагнення будь-якою ціною забезпечити дозвіл на використання російської вакцини може знову коштувати посадою Ігорю Матовичу.

Тільки-но вийшовши з гострої політичної кризи, Словаччина має всі шанси отримати нову. Причому компоненти обох криз залишаються однаковими: Ігор Матович (раніше – прем’єр-міністр, а тепер – міністр фінансів) та російська вакцина "Спутник V".

На додачу нинішній політичний скандал у Словаччині супроводжувався гучним ляпасом по репутації російської вакцини.

Тож варто детальніше розглянути деталі цього скандалу, щоб оцінити, як він вплине і на перспективи "Спутник V", і на політичне життя сусідньої з Україною країни.

Відповіді на ці запитання можна як знайти як у цій статті, так і у відеоблозі на youtube-каналі "Європейської правди".

Ляпас по "Спутнику"

"Зневажливі висловлювання виходять за рамки толерантності, яка прийнята як стандарт поведінки в цивілізованому суспільстві", – саме так словацькі науковці та медики відреагували на останні дії міністра фінансів Ігоря Матовича. Під відповідним відкритим листом було зібрано вже більш ніж 4 тисячі підписів – дуже багато як для Словаччини.

І це вже стало величезною проблемою для нового уряду, загрожуючи новим розпадом коаліції.

Щоб пояснити причини цього скандалу, варто нагадати передумови цієї кризи.

Попередня політична криза, яка коштувала Матовичу посади прем’єра, стартувала через підписання ним у таємниці від інших членів коаліції контракту на постачання вакцини "Спутник V".

Це стало справжнім шоком для решти політиків, які стали вимагати термінової відставки Матовича.

Протягом кількох тижнів Словаччина коливалася між переформатуванням уряду або розпадом коаліції та призначенням дострокових виборів. Причому останній крок міг би бути фатальним для країни, повернувши до влади авторитарних євроскептиків із партії Smer Роберта Фіцо.

Зрештою, компроміс було знайдено. Матович погодився поступитися посадою прем’єра на користь міністра фінансів Едуарда Гегера (члена його партії OĽaNO), вибачився за помилки часів свого прем'єрства помилки та отримав натомість вакантний портфель голови Мінфіну.

Новий уряд було приведено до присяги 1 квітня. Проте вже за декілька днів перед ним постала загроза нової кризи.

Підписаний контракт із РФ передбачав тестування властивостей "Спутник V" двома установами: Державним інститутом контролю за медикаментами та Біомедичним центром Словацької академії наук.

Їхній висновок, оприлюднений минулого тижня, став сенсацією.

Як виявилося, склад вакцини, проданої РФ Словаччині, суттєво відрізняється від складу вакцини, яку аналізував авторитетний медичний журнал The Lancet. Більш того, як стверджуються у висновках, єдине спільне, що мають ці дві вакцини – це лише назва.

Росіяни відреагували на цю звістку вкрай нервово, заявивши про відкликання вже відправленої до Словаччини партії вакцини.

Щоб врегулювати ці проблеми, Ігор Матович несподівано для багатьох полетів до Москви.

Бий своїх, щоб…

Вже сам факт термінового відрядження міністра фінансів у Москву став шоком для словаків.

Річ у тім, що словацьке законодавство жорстко регламентує повноваження кожного з міністрів. І питання вакцинування та вакцин (навіть – купівлі вакцин) не входить у повноваження міністра фінансів.

Це поставило у вкрай непросте становище нового прем’єра Едуарда Гегера.

Вже напередодні його призначення експерти звертали увагу на двозначність його позиції – як новий глава уряду він ставав начальником Ігоря Матовича, проте залишався його підлеглим у партії OĽaNO.

Звичайно, новий прем'єр намагався захистити Матовича – адже в іншому випадку уряд міг би отримати нову кризу. Прем’єр пояснював московський вояж тим, що Матович розпочав переговори із росіянами, а тому мав особисто їх завершити. "Це питання безперервності переговорів", – резюмує Гегер.

Матович у своєму фейсбуці іронізує над інформацією про його зв'язки з РФ

Можливо, такі пояснення і спрацювали б – ніхто у коаліції не хотів нової кризи, – проте Матович на цьому не зупинився.

Він звинуватив словацьких медиків у тому, що вони доручили перевірку "Спутника" лабораторії, що не має відповідної сертифікації. А відповідно, переконує Матович, висновки словацьких медиків не можуть бути враховані.

Ця заява й викликала шквал критики словацьких науковців. "Ми пожертвували багато часу та енергії для боротьби з пандемією, включаючи більшу частину свого особистого вільного часу", – стверджує директор Інститут вірусології Словаччини Юрай Копачек, вимагаючи вибачень від Матовича.

Тим більше, як стверджують в Інституті вірусології, коли в уряді доручали проведення сертифікації російської вакцини, там не заперечували, що її буде проводити саме ця лабораторія. "Без цього ми не розпочинали б аналізи", – додає Копачек.

"Виглядає дуже схожим на те, що лабораторія мала просто легалізувати використання "Спутника" у країні, як раніше це відбулося в Угорщині, проте словацькі науковці виявилися більш принциповими", – коментує ситуацію директор Асоціації словацької зовнішньої політики Александр Дулеба.

Більш того, розвиток скандалу не давав можливостей для прем'єра Гегера не помічати його. Він мав зробити складний вибір – і зрештою став на захист словацьких науковців. "Ми вдячні та цінуємо високу кваліфікацію наших медиків", – заявив голова словацького уряду.

Втім, навіть цей скандал не зупинив Матовича. Міністр фінансів робить ще один закордонний візит – тепер у сусідню Угорщину, єдину країну ЄС, в якій вже проводиться вакцинація "Спутником", – і домовляється, що перевіркою російської вакцини займуться саме там.

Під грифом "таємно"

Скандальні візити та заяви Ігоря Матовича створили ситуацію, коли в уряді вже не могли заплющувати на них очі.

Про можливість своєї відставки вже заявив голова словацького МЗС Іван Корчок. Його обурив той факт, що під час візиту до Угорщини Матович відмовився від супроводу посла у цій країні, назвавши це "вкрай нетрадиційною процедурою". Ба більше, один із депутатів від партії Матовича вже відзначився заявою, стверджуючи, що відсутність посла на переговорах "стала передумовою їхньої успішності".

Вибачень від Матовича тепер вимагають і словацькі дипломати – у відкритому листі, підписаному вісьмома послами, зазначено, що самочинні закордонні візити міністра фінансів принижують дипломатичне відомство.

Не виключено, що відставка голови МЗС потягне й інші – і тоді коаліція знову постане перед загрозою розпаду.

Щоб запобігти цьому сценарію, вже 12 квітня прем’єр-міністр має провести термінове засідання уряду, анонсувавши жорстку розмову щодо останніх дій Матовича. "Я є командним гравцем, і успіх цього уряду може бути досягнутий лише в тому випадку, якщо він буде злагодженим і єдиним", – заявив Едуард Гегер.

Однак чи вдасться уряду змусити міністра фінансів займатися лише своїми посадовими обов’язками? Далеко не факт, адже для такого тиску позиції уряду може бути недостатньо.

На аналогічну позицію щодо свого лідера має пристати й партія OĽaNO – проте там досі завжди підтримували Матовича.

Проте безперечно, що ця історія завдала суттєвого удару по репутації російської вакцини.

І мова не лише про висновки словацьких медиків.

Річ у тім, що і в Угорщині використання "Спутнику" має обмежений характер – рішення про його сертифікацію було радше політичним. А відповідно, усі щеплення російською вакциною проходять під посиленим наглядом лікарів.

Протягом минулих вихідних, тільки-но стало відомо про тестування "Спутника" в Угорщині, словацькі медіа завалили угорське МОЗ запитами про результати спостереження над вакцинованими "Спутником". Проте у наданні цієї інформації їм було відмовлено.

І це створює додаткове питання: навіщо тримати у таємниці інформацію про "Спутник"? Якщо його використання не має суттєвих проблем, то чому ж не оголосити про це публічно?

Хай там як, прагнення Ігоря Матовича за будь-яку ціну гарантувати сертифікацію російської вакцини у Словаччині призвело до потужних репутаційних ударів, як по ньому особисто, так і по "Спутнику".

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"