"Ми не зупинимось, доки Путін не зазнає краху": стаття глави МЗС Британії

Починається сьомий тиждень насильства в Україні.

З вимушеним відступом російських військ з таких міст, як Ірпінь і Буча, стають дедалі більш очевидними жахи та масштаби варварства Владіміра Путіна.

Неприцільні артобстріли та жахлива жорстокість проти невинних мирних жителів, у тому числі масові страти, зґвалтування та катування, повинні розслідуватися як воєнні злочини. Сполучене Королівство повністю підтримуватиме будь-які розслідування Міжнародного кримінального суду.

У Сполученому Королівстві усі продовжують захоплюватися вашою хоробрістю та рішучістю відстоювати майбутнє України, свободу Європи та безпеку світу.

Велика Британія підтримує Україну та перебуває на передовій глобальних зусиль, щоб наблизити крах Владіміра Путіна. Ми активізували наші спільні зусилля із союзниками та партнерами, щоб зміцнити наших українських друзів, допомогти у вашій боротьбі та вдарити санкціями по болючих точках путінського режиму.

Але ми не зупиняємося на зробленому.

Цього тижня я відвідала Польщу, щоби на власні очі побачити нашу роботу на місцях, мета якої – полегшити наслідки гуманітарної катастрофи, спричиненої війною Путіна.

Велика Британія пишається тим, що стала першою країною в Європі, яка почала постачати зброю народу України.

Ми піддали санкціям більше осіб і підприємств, ніж будь-яка інша країна. Ми також є одним із найбільших гуманітарних донорів для країни, намагаючись допомогти вам, нашим українським друзям, у найтемнішу годину.

Ми знаємо, що Путін не уявляв, з яким потужним спротивом зіткнеться. Він думав, що народ України або зникне, або зустріне його війська з хлібом і сіллю. Натомість ви зустрічаєте їх британськими протитанковими ракетами NLAW.

Українська армія також оснащена британськими ПЗРК Starstreak.

Велика Британія задала швидкий темп введенню санкцій проти Путіна та його адептів. Ми разом із нашими партнерами по G7 попереджали, що російська агресія матиме тяжкі наслідки, та відтоді застосували найсуворіші санкції, які росіяни коли-небудь бачили.

Але нам потрібно зробити ще більше.

Якби Путін серйозно ставився до мирних переговорів, він би припинив обстріли невинних мирних жителів і прибрав би своїх солдатів з України назавжди. Ми можемо і повинні зробити більше, щоб змусити його задуматися.

Щоб досягти миру, ми повинні бути твердими. Це означає, що ми, наші союзники та партнери подвоїмо те, що вже поставило Путіна в незручне становище – санкції проти його режиму та значущу зброю для України.

Наші санкції мають руйнівний вплив на російську економіку, що стало можливим завдяки спільній позиції країн G7, які разом представляють понад половину багатства світу та мають достатні економічні важелі.

Однак цього буде недостатньо, щоби припинити фінансування воєнної машини Путіна.

Нам потрібно якнайшвидше розправитися з тими, хто фінансує його війну.

Велика Британія вже показує приклад, як це робити, переслідуючи тих, хто фінансує путінський режим. Ми вдарили санкціями по 16 російських банках, і цього року припинимо імпорт російської нафти. Ми візьмемося за інші галузі, які причетні до цієї жахливої війни, як-от індустрію діамантів.

Ми б’ємо санкціями по улюбленцях і близьких друзях Путіна.

Їм буде ніде сховатися.

Ми санкціонували особистих пропагандистів Путіна, таких як Марія Захарова, та багатьох інших, які розповсюджують його фейкові новини. Найсвіжіший приклад таких санкцій – ведучий Сергєй Брільов.

Нещодавно ми також піддали санкціям генерал-полковника Михаїла Мізінцева, якого прозвали "маріупольським м'ясником" за те, що він очолив варварську облогу міста.

Ми закручуємо гайки російським олігархам, зупиняючи їхні літаки та арештовуючи їхні супер'яхти. Вони не зможуть відмити руки від цього незаконного вторгнення.

Сила – це єдине, що розуміє Путін

Саме це має і надалі визначати нашу відповідь. Нам потрібно і надалі сильно бити по його режиму додатковими санкціями. Ми повинні переконатися, що Путін більше ніколи не зможе загрожувати Україні.

Світ бачить невимовні жахи, викликані цією агресією, зокрема факти жахливих дій проти невинних мирних жителів з боку загарбників у таких містах, як Ірпінь і Буча. Ми маємо моральний обов’язок діяти, тому Велика Британія надає Україні 220 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної підтримки.

Ми відправили вантажівки з їжею та водою, щоб допомогти вашим містам, оточеним військами Путіна, і перші поставки прибули цього тижня.

Також ми відправили понад 13 літаків з медикаментами та медичним обладнанням. Минулого тижня в Україну прибули 15 пожежних машин і 40 тисяч комплектів обладнання від пожежно-рятувальних служб Великої Британії.

У цей визначальний момент Британія посилює захист свободи та демократії. Ми намагаємося розширити коаліцію вільних демократій. І ми демонструємо залізний підхід у цій місії, щоб назавжди зупинити війну Путіна.

Зараз час триматися взятого курсу. Разом ми не зупинимось, поки Україна не переможе, а Путін не зазнає краху.

Авторка: Ліз Трасс,

міністр закордонних справ Великої Британії,

спеціально для "Європейської правди"