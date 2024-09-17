Питання на $6 млрд: чи втратить Україна частину фінансової підтримки від США

1 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена може втратити доступ до майже $6 млрд, які Конгрес заклав на оборонну підтримку України за програмою PDA.

Зважаючи на нинішні темпи постачання зброї, це може трапитись через закінчення бюджетного року, в межах якого діє дозвіл на використання цієї суми.

В Пентагоні кажуть, що працюють з Конгресом, аби продовжити повноваження і мати змогу надалі надсилати Україні зброю. І запевняють, що зрештою використають усі наявні ресурси.

Втім, наразі цього дозволу на наступний бюджетний рік не розширили.

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Пояснюємо, в чому річ і що потрібно для того, аби доступ до майже $6 млрд для України зберігся і надалі.

Програма для забезпечення термінових потреб

PDA (Presidential Drawdown Authority), або програма президентських повноважень – одна з програм оборонної підтримки України. За нею Києву надають озброєння безпосередньо із запасів США.

Через це пакети озброєнь за цією програмою надходять протягом лічених днів з моменту оголошення, кажуть у Пентагоні. Таким чином, PDA наразі є найбільш оперативним інструментом допомоги Україні, коли йдеться про забезпечення термінових потреб на полі бою.

Згодом надане озброєння Сполучені Штати оцінюють і поповнюють нестачу на своїх складах, замовляючи зброю у виробників. На це Конгрес виділяє гроші за окремою статтею витрат.

Це не єдина програма, спрямована на довготермінову підтримку України. Зокрема, існують USAI (Ukraine security assistance initiative), або ініціатива сприяння безпеці України. Вона дозволяє замовляти озброєння для ЗСУ у виробників.

Втім, за цією програмою зброя надходить до України пізніше – протягом кількох місяців, а то й року чи навіть більше.

Ще одна програма – FMF (Foreign military financing), або міжнародне військове фінансування. За нею США надають іноземним країнам кошти на закупівлю американського озброєння чи оборонних послуг.

У квітні Конгрес затвердив додаткове фінансування для України та партнерів на суму близько $61 млрд. На додачу до цих коштів законодавці дали президентові дозвіл надіслати Україні зброю за програмою PDA – вартістю до $7,8 млрд.

У тексті закону прописано, що цей дозвіл діє до кінця 2024 бюджетного року, який закінчується 30 вересня.

На час виходу цієї публікації невикористаними залишаються $5,9 млрд, з яких в кінці місяця "вичерпуються" $5,8 млрд, повідомили "Голосу Америки" в Пентагоні.

Якщо дозвіл на їхнє використання не продовжити, Білий дім може втратити доступ до цієї суми.

Щодо інших програм, то для USAI Конгрес заклав у бюджеті $13,77 млрд (станом на середину вересня з цього залишається ще близько $4 млрд), а для FMF – $1,6 млрд (використано все).

За цими програмами гроші, що залишились, не "згорають" із закінченням бюджетного року, і за них можна закупити озброєння для України. Але цей варіант не забезпечить тієї оперативності, яку дає програма PDA.

Продовжити чи використати?

За умови, що до кінця вересня адміністрація не надасть Україні зброї на залишкові $5,8 млрд, є два шляхи впевнитися, що доступ до цієї суми не вичерпається, розповів "Голосу Америки" директор адвокації ГО Razom for Ukraine Микола Мурський.

Перший – Конгрес має знову це погодити.

Для цього потрібно, аби протягом вересня законодавці ухвалили положення, яке б продовжило дозвіл президенту використати залишкову суму в наступному бюджетному році.

Другий – адміністрація Байдена може сама сповістити Конгрес про намір використати цю суму.

У такому разі законодавцям не потрібно буде нічого ухвалювати знову.

Формальне сповіщення має зробити державний секретар, як це відбувалось і в минулому.

"Зараз ми працюємо з конгресменами, щоб вони розширили доступ до цих коштів. Однак я не буду складати всі яйця в один кошик", – каже Микола Мурський.

За його словами, дуже важко передбачити дії Конгресу, і завжди існує ймовірність, що в останню хвилину щось піде не так. "Моя особиста оцінка: шансів, що Конгрес зможе включити це формулювання до необхідного законодавства цього місяця, – 50/50. Тож найнадійніший спосіб – це сповіщення від адміністрації. Це гарантія того, що ці повноваження залишаться доступними",– резюмує Мурський.

Натомість у Державному департаменті наразі не дають чіткої відповіді, чи збирається держсекретар найближчим часом сповістити Конгрес про намір використати залишкові $5,8 млрд.

"Ми не коментуємо деталей нашого спілкування з членами Конгресу та їхніми помічниками. Але ми продовжуємо тісно співпрацювати з Конгресом щодо непохитної підтримки, яку Сполучені Штати, наші союзники та партнери по всьому світу надають Україні, щоб допомогти захиститися від навмисної, неспровокованої та невиправданої війни Росії", – заявив представник Держдепу у відповіді "Голосу Америки".

Ще одна проблема: не всі американські законодавці, з якими спілкувався "Голос Америки", були обізнані про загрозу втрати доступу до майже $6 млрд. Втім, частина конгресменів запевнила: якщо знадобиться – повноваження продовжать.

"Очевидно, якщо виникне проблема з гарантуванням того, що адміністрація Байдена може використовувати ресурси і після дедлайну, – звичайно, ми будемо вести відповідні перемовини та домагатися цього", – запевнив конгресмен-республіканець Майк Лоулер.

"Якщо треба буде продовжити ці повноваження, ми їх продовжимо. Дуже важливо надавати цю допомогу і надалі, як в короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій. Це не буде швидкий бій. Тож ми маємо переконатися, що ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – додав конгресмен-демократ Адам Сміт.

Про продовження дії програми говорять і у військовому відомстві.

Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу заявив, що Міноборони США працюють з Конгресом, аби продовжити повноваження і мати змогу надалі надсилати Україні зброю за програмою PDA. "Доти ви й надалі будете бачити пакети допомоги. Найближчим часом ми повідомимо про це більше", – додав він.

Своєю чергою заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на запитання "Голосу Америки", запевнила, що допомога Україні буде продовжуватись.

"Ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб забезпечити цю додаткову допомогу та виділити гроші для України за програмами PDA та USAI… Я не сумніваюся, що ми використаємо все те, що нам доступно, щоб продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно – як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Президент говорив це раніше, міністр Остін говорив про це. В цій боротьбі ми разом з Україною надовго... Тож ви побачите, як ми використаємо ці кошти будь-яким можливим способом", – заявила Сабріна Сінгх.

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Якщо з тієї чи іншої причини доступ до майже $6 млрд у кінці вересня вичерпається, адміністрація може використати інші фонди для збройної підтримки України.

Йдеться про додаткові кошти, які в Міноборони США виявили через помилки у попередніх розрахунках. У поясненні Держдепу йдеться, що ці кошти залишаться доступними для України незалежно від кінця бюджетного року.

Втім, представники українських громадських організацій США наполягають, що вкрай важливо забезпечити використання усіх наявних ресурсів для України, з усіх доступних джерел.

"Це надало б потужне повідомлення Україні, Росії та американським виборцям, що адміністрація [президента США] хоче перемоги України", – йдеться в одному зі звернень до американського уряду. В іншому разі, кажуть активісти, це може стати тривожним сигналом щодо американської підтримки України.

Автори: Остап Яриш, Катерина Лісунова,

кореспонденти "Голосу Америки"

Стаття початково вийшла на сайті "Голосу Америки" та републікується зі згоди правовласника