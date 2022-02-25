Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Сьогодні, 24 лютого 2022 року, війська Російської Федерації за наказом президента Російської Федерації Володимира Путіна здійснили неприкритий акт збройної агресії і розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Вони бомбардують наші міста, села, аеропорти, морські порти, нашу землю. Вони атакують український Донбас, обстрілюють Харків, штурмують Одесу, вбивають наших солдат та ні в чому не винних мирних жителів - дітей, літніх людей, жінок і чоловіків. Під загрозу поставлено саме існування України як незалежної і демократичної європейської держави.

Верховна Рада України, виступаючи від імені усього Українського народу, який понад тисячоліття живе на своїй землі і вибудовує власну державу з часів Русі-України, реалізувавши своє право на самовизначення, розвиває впродовж сторіч народовладдя, який пережив десятки ворожих навал, завоювань та окупацій,

заявляючи непохитну волю вважати людське життя найвищою цінністю, жити мирно, вільно, з повагою до прав людини та громадянина, в тому числі права самостійно обирати власний шлях внутрішнього розвитку власної держави, обирати своїх союзників та друзів,

констатує, що Українська держава та Український народ піддалися віроломній неспровокованій збройній агресії з боку Російської Федерації, війська якої о 5 годині ранку 24 лютого 2022 року без оголошення війни розпочали бойові дії по усьому периметру українського кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, з території тимчасово окупованого Криму, завдаючи по усій території України ракетних та бомбових ударів, колони російської броньованої техніки з боєм прориваються на територію України,

відзначає, що тоталітарний режим Росії не залишає простору для компромісу і дипломатії – його мета підкорити Україну своїй волі, зруйнувати її тисячолітній устрій, знищити демократію, стерти культуру, переписати історію,

з жалем констатує, що світова система безпеки зруйнована вщент.

У зв’язку з цим Україна відповідно до Статуту ООН застосовує право на самооборону.

Збройні Сили України та Український народ змушені вступити в оборонну війну з метою захистити власну територію, життя громадян та свій цивілізаційний вибір.

Упродовж новітньої історії Україна зробила незаперечний і помітний внесок у справу безпеки світу – відмовилася від третього за розмірами ядерного арсеналу, суворо дотримувалася усіх режимів нерозповсюдження та контролю за озброєннями, завжди була однією з найактивніших держав - учасниць миротворчих операцій під егідою ООН, спільно із союзниками захищала Кувейт від окупації військами Саддама Хусейна, вела боротьбу з міжнародним тероризмом, піратством та іншими глобальними викликами.

У ці важкі дні Україна також обороняє не лише себе, а й право кожного народу на вибір, право жити вільно. Україна йде на величезні людські і матеріальні жертви для того, щоб право, а не сила, відновилося як рушійна сила міжнародних відносин.

Тому сьогодні Україна не лише потребує риторичної солідарності, а й розраховує на практичну підтримку міжнародного співтовариства.

Україна потребує допомоги озброєннями і технікою, що дасть змогу нівелювати перевагу військ Російської Федерації у повітрі, на морі та в броньованій техніці.

В умовах реальної війни Україна потребує також допомогу для підтримання стійкості та стабільності економіки та фінансового сектору.

Закликаємо відкинути страх і не допустити реалізації злочинних планів президента Російської Федерації Володимира Путіна підкорити одна за одною європейські та світові демократії, знищити Європейський Союз та Організацію Північноатлантичного Договору – НАТО, розтоптати міжнародне право та мир.

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані,

Російська Федерація має заплатити найвищу ціну за вторгнення в Україну.

Верховна Рада України звертається до держав - гарантів незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) з вимогою вчинення негайних дій задля ефективної деескалації та припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, виведення її військ і техніки з території України та надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Закликаємо також міжнародне співтовариство:

1) Силами НАТО розгорнути безпольотну зону над територією України для захисту цивільного населення від авіа- та ракетних ударів;

2) застосувати найжорсткіші санкції з метою позбавити мілітаристську машину Російської Федерації фінансових дотацій – відключити її від SWIFT, заморозити фінансові та інші операції з Російською Федерацією та усіма без винятку державними суб’єктами цієї держави, запровадити потужні санкції проти всіх російських державних банків;

3) заборонити передачу Російській Федерації будь-яких військових товарів та технологій, а також товарів та технологій подвійного призначення, припинити усі види військового та військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією, заборонити заходи та обслуговування в морських портах світу військово-морських суден Російської Федерації, приземлення та обслуговування в аеропортах світу військово-повітряних суден Російської Федерації;

4) припинити співробітництво з Російською Федерацією у космічній, авіаційній, високотехнологічній сферах, у приладобудуванні, включно із забороною передачі Російській Федерації засобів програмного забезпечення;

5) заборонити Російській Федерації страхувати авіаційні, морські, залізничні та автомобільні засоби та пасажирські і вантажні перевезення;

6) припинити усі види транспортного сполучення з Російською Федерацією;

7) зупинити імпорт російських нафти і газу, відмовившись від поставок енергоносіїв з Російської Федерації, або принаймні максимально їх обмежити, припинити існування газопроводу "Північний потік - 2", а також припинити будівництво атомних електростанцій "Росатомом" за межами Російської Федерації;

припинити будь-який політичний діалог з режимом Володимира Путіна до його безумовної згоди припинити воєнні дії в Україні, вивести війська з України в її міжнародно визнаних кордонах та повернутися за стіл переговорів;

9) застосувати найжорсткіші персональні санкції до осіб, які знаходяться в оточенні Володимира Путіна, керівництва та співробітників усіх федеральних, регіональних та місцевих органів влади Російської Федерації, а також членів їхніх сімей;

10) заморозити активи, рахунки, конфіскувати майно, скасувати право на роботу, навчання та постійне проживання за межами Російської Федерації для усіх осіб, пов’язаних з представниками органів влади Російської Федерації, та членів їхніх сімей;

11) припинити видачу віз громадянам Російської Федерації, за винятком осіб, яких переслідує цей диктаторський режим.

Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.

Від нашої солідарності, твердості та відданості спільним цінностям залежить майбутнє кожного з нас, кожної країни світу.

Автор: Верховна Рада України