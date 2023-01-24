Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії

Вже цієї п’ятниці в Чехії відбудеться другий тур президентських виборів і ця європейська країна отримає нового главу держави.

Це важливо й для України, адже від політичного курсу нового президента залежатиме не тільки розвиток країни. Хоча Чехія є парламентською республікою, президент може вплинути на допомогу Україні в рамках війни з Росією.

При цьому тема війни в Україні виявилася однією з ключових у цій виборчій кампанії. У проміжку між першим та другим турами вже почалися доволі дивні повідомлення про те, що Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72.

Взагалі в кінці тижня в Чехії може відбутися реванш проросійських сил на чолі з одним із кандидатів у президенти. Йдеться, звичайно ж, про олігарха Андрея Бабіша, який відомий своєю проросійською риторикою та є протеже ще чинного президента Мілоша Земана, який до 24 лютого 2022 року був одним із найбільш проросійських глав держав у ЄС.

Тож який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії? І як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги?

Військовий проти "дипломата"

До другого туру виборів вийшли генерал Петр Павел, який свого часу очолював військовий комітет НАТО та генеральний штаб Чехії, та олігарх Андрей Бабіш, який був прем’єр-міністром Чехії за президентства Мілоша Земана.

За результатами першого туру Павел випередив Бабіша на 0,39 відсоткових пункти, набравши 35,39% проти 35% відповідно.

Водночас тут варто акцентувати на двох моментах:

1) рекордна явка на президентських виборах – 68,2%;

2) провал у прогнозах чеських політологів щодо кандидатки Дануше Нерудової, яка набрала лише 13,9% голосів. Вона вже висловила свою підтримку генералу Павелу.

Цікавим фактом є також те, що виборці Павела – це переважно мешканці великих чеських міст з Прагою включно, в той час як електорат Бабіша сконцентрований у селах та невеликих містечках. Відтак видається, що той з кандидатів, хто зможе краще мобілізувати своїх прихильників у другому турі, й отримає перемогу.

Можна впевнено стверджувати, що для України вигіднішою є саме перемога генерала Павела.

Війна в Україні та взаємини з Росією займають центральне місце в політичних кампаніях обох кандидатів.

Позиція Петра Павела доволі послідовна та проста й полягає у повній підтримці України у війні з Росією. Він артикулював її, ще перебуваючи на своїй військовій посаді з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим та розпочала війну на Донбасі.

Його ключове виборче гасло: "Виберемо досвідченого героя-дипломата". Тим самим Павел підкреслює свою миротворчість у кампанії, яку чомусь Бабіш піддає сумніву.

І якщо генерал підкреслює свої чесноти на білборді, то Бабіш радше спрямовує своє гасло проти опонента, не говорячи про себе.

Така позиція Андрея Бабіша продовжує "славетні" традиції Мілоша Земана: він робить усе можливе й неможливе, щоб прив’язати свого опонента до війни, начебто Павел – "військовий яструб", що хоче втягнути Чехію у війну. Водночас сам Бабіш – "голуб миру".

Ключове гасло на останніх білбордах Бабіша – "Не допущу втягнення Чехії у війну. Я дипломат, а не військовий".

Це гасло вже викликало хвилю невдоволення всередині чеського суспільства та політичного істеблішменту. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова закликала колишнього прем’єр-міністра не використовувати слова про солдатів у своїй виборчій кампанії. "Пане Бабіш, світ спостерігає за нами. Ваші слова про солдатів армії Чеської Республіки будуть сприйняті погано. Як міністр оборони, прошу вас, будь ласка, не використовуйте їх у кампанії. Вони не кровожерливі розпалювачі війни, а професіонали, і вони заслуговують на повагу після років служби", – заявила вона.

Натомість колишній кандидат у президенти та копірайтер Міхал Горачек звернув увагу на схожість передвиборної стратегії Андрея Бабіша та Мілоша Земана.

Подібно до того, як президент Земан у 2013 році заявив про свого опонента Карла Шварценберга, що той поверне майно судетським німцям, або через п’ять років погрожував, що Їржі Драгош запросить мігрантів до Чехії, Бабіш цього разу погрожує, що Петр Павел втягне чехів та Чехію у війну.

Що Андрей Бабіш пропонує замість "втягнення у війну"?

Він виступає за мирний саміт щодо України, який він організує у Празі, якщо його оберуть президентом Чехії.

Не зрозуміло лише, які є підстави вважати, що такий саміт стане успішним. Бабіш лише апелює до свого політичного досвіду та особистого знайомства з лідерами провідних країн світу.

На додачу виборча кампанія Бабіша відбувається в кращих традиціях пропаганди совєтського блоку, яка зображала Захід розпалювачем війни та абсолютним злом, а Совєтський Союз – миротворцем.

І взагалі, спекулювати на страху війни під час політичної кампанії – це дуже небезпечний тренд, який у майбутньому може мати невтішні наслідки.

Хто з них "агент Кремля"?

Відразу після завершення першого туру стало зрозуміло, що у наступні два тижні на країну чекає справжній вал компромату.Так воно і сталося.

Обидва політичні табори кандидатів звинувачують один одного як мінімум у спадковості совєтській розвідці. І тонко натякають, що опонент і досі на службі у російської розвідки.

Андрея Бабіша вже давно звинувачують у тому, що він був агентом чехословацького державного комітету безпеки StB під кодовим ім'ям Буреш.

Водночас Петру Павелу закидають те, що він був членом компартії в ЧССР. Але, як всі ми добре знаємо, в колишніх державах соцтабору дуже складно знайти родину, яка б не мала зв’язків з комуністичним режимом. До того ж, щоби зробити кар’єру, потрібно було бути інтегрованим у комуністичні структури.

Втім, членство у компартії залишається ледь не єдиною темною плямою в біографії Павела – і тому команда Бабіша намагається спекулювати на ній.

Річ тільки у тому, що сьогодні варто оцінювати не минуле кандидатів, а їхні ідеї та найближче оточення.

І якщо у генерала Павела сьогодні зв’язків з Росією немає, то у Бабіша ситуація кардинально інша.

І йдеться не лише про те, що Бабіш – це політичний протеже Мілоша Земана, який довгі роки був союзником Путіна. Зокрема, Земан відкрито підтримував Росію, пропонуючи навіть фінляндизацію України.

Варто також нагадати, що Земан – близький друг росіянина Владіміра Якуніна, який щорічно організовує в Європі пропагандистський Форум "Діалог цивілізацій". Цей форум постійно відвідували як Земан, так і Бабіш.

З цього приводу Анна Еплбаум писала у своїй статті "Нові друзі Росії" для The Washington Post: "Форум... продовжує, як і в минулому, збирати людей, які бажають підтримати російські погляди на світ. Також не замовчується, що форум пов’язаний з Росією і прагне відкрито узаконити антинатовські, антиєвропейські та антизахідні погляди російської еліти. Андрей Бабіш, міністр фінансів Чехії, і Мілош Земан, президент Чехії, які колись регулярно відвідували форум, часто повторюють російські гасла, як це іноді робить словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо. У серпні та на початку вересня 2014 року всі троє виступали проти західних санкцій щодо Росії, використовуючи схожі висловлювання. Земан назвав їх "неефективними", Бабіш називав їх "безглуздям", а Фіцо назвав їх "некорисними".

Важливу роль в оточенні кандидата Бабіша відіграє також Зденек Збитек – військовий офіцер комуністичної епохи, командир танкового батальйону, що запропонував уряду ЧССР за допомогою танків нівелювати студентські демонстрації в Празі, які згодом переросли в "Оксамитову революцію" 1989 року.

Зрештою, за інформацією чеських медіа, саме Збитек разом зі своїм племінником Міланом Цицером допомогають Бабішу збирати компромат на генерала Павела.

Варто зауважити, що Мілан Цицер доволі довго очолював службу безпеки й контролю в Czechoslovak Group a.s., реальним власником якого виступає Ярослав Стрнад, що фінансував обидві кампанії Земана.

Остання важлива фігура в оточенні Бабіша – це членкиня та депутатка його партії ANO Радміла Клеслова, яка підтримує активні зв’язки з посольством Росії та організацією "Россотрудничество", а зараз намагається зібрати компрометуючий матеріал на Петра Павела щодо його контактів з бізнес-спільнотою.

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Гавелівські цінності чи продовження проросійського курсу Земана?

Саме цей вибір доведеться робити чехам вже цієї п'ятниці.

Восени 2021 року вони вже склали перший іспит на розрив із проросійською політикою Мілоша Земана під час парламентських виборів. Перемога генерала Петра Павела дозволить консолідувати владу на базі продовження європейського курсу Чехії.

Натомість у разі виграшу проросійського Андрея Бабіша

Путін зможе знову повернутися до свого плану формування проросійської вісі "Угорщина – Словаччина – Чехія".

Нагадаю, що Віктор Орбан закріпив свій статус прем’єр-міністра після парламентських виборів в Угорщині у 2022 році, у Словаччині незабаром відбудуться дострокові парламентські вибори після розпаду коаліції, на яких намагатимуться взяти реванш проросійські партії.

Щось подібне може відбутися і в Чехії. А це своєю чергою спростить проросійський реванш і в сусідній Словаччині.

Тож чи відбудеться "орбанізація" Центральної Європи, значною мірою вирішиться цими вихідними у Чехії.

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