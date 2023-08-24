Від Євромайдану до повоєнних реформ: КМЄС в Україні змінюється

Проходячи повз Меморіал Небесної сотні на Майдані Незалежності і через Європейську площу, де прапори України та ЄС майорять пліч-о-пліч, я щоденно згадую, що Україна та Європа мають однакові цінності й прагнення.

Ми всі хочемо бути частиною вільної, демократичної, заможної Європи, де більше немає місця війні та агресії.

Однак знову ми маємо святкувати з вами ваш День Незалежності під час війни.

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні працює разом з вами на місцях і підтримує ваше бажання побудувати незалежну демократичну державу із забезпеченням верховенства права і дотриманням прав людини для всіх.

У липні я був в Одесі і відвідав деякі деокуповані території на півдні країни.

Я під глибоким враженням від масштабів руйнувань і серйозних наслідків російської окупації, а також від результатів затоплення через диверсію на Каховській дамбі.

Для мене це виглядає сюрреалістично. Як такі жахливі сцени можуть мати місце в Європі у 2023 році?

Місяці обстрілів та мінування територій окупантами призвели до масивних руйнувань в Україні та в житті українців.

Я вражений тим, як таке спустошення не похитнуло стійкості українців. Я тільки бачу, що вона зростає.

У Снігурівці, маленькому містечку Миколаївської області, ми проходили повз пошкоджені та зруйновані будівлі із забитими вікнами та без дахів. Біля зруйнованого будинку зухвало стояв маленький магазин. Діти бавилися поруч, збираючи уламки і не розуміючи, наскільки небезпечними є їхні ігрові майданчики через потенційну присутність боєприпасів, що не розірвалися.

Під час візиту до Ізюма наша команда була вражена негараздами й труднощами, з якими стикалися люди, що там мешкають. Школи та дитячі садки зруйновані, а на вулицях ще залишаються шрами від безжальних обстрілів.

Тут, як і на інших деокупованих територіях, люди живуть у жахливих умовах. Вони докладають усіх зусиль, щоб забезпечити свої основні потреби.

В Ізюмі та Снігурівці ми реалізовуємо частину пілотного проєкту КМЄС, спрямованого на надання допомоги місцевим правоохоронним органам та органам влади для відновлення нормального життя на деокупованих територіях. КМЄС надає тренінги та обладнання, психологічну підтримку і підтримку в розслідуванні воєнних злочинів та переслідуванні за них.

З початком неспровокованої і невиправданої агресії Росії Місія отримала нові задачі. Міжнародні злочини і підтримка наших партнерів на територіях, звільнених від російської окупації, є зараз основними напрямками, на яких ми фокусуємося, окрім наших основних завдань.

КМЄС була заснована у 2014 році після протестів на Євромайдані. Основними її завданнями є надання підтримки Україні в реформуванні сектора цивільної безпеки. Це є необхідним і є основною підготовкою до того, щоб Україна нарешті доєдналася до ЄС.

В цей День Незалежності я сподіваюся, що Україна не тільки переможе агресію, але також повною мірою та успішно реалізує усі необхідні реформи, які дозволять її інтеграцію в нашу європейську родину.

Консультативна місія ЄС перебуває тут для того, щоби підтримати українців на цьому шляху!

З Днем Незалежності!