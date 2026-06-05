Підтримка України – в руках Сенату США, і є підстави для оптимізму. Колонка посла у Вашингтоні

Завдяки підтримці представників обох партій, Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт на підтримку України. Це рішення давно назріло, і ми вдячні Конгресу Сполучених Штатів за підтримку та збереження України високо на порядку денному. Адже Ukraine Support Act є документом, який враховує всі аспекти та потреби України у протидії повномасштабній агресії Росії проти нашої держави.

І є те, що важливо окремо відзначити.

Законопроєкт охоплює питання від засудження викрадення Росією українських дітей до підтримки відбудови України, від протидії російській дезінформації до стратегії безпеки Чорного моря.

Він передбачає, поряд з позиками на військові цілі, продовження Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Значну частину документа присвячено розширенню санкцій та експортного контролю, включаючи санкції проти російських банків, проти нафтовидобувної галузі, "Росатому", тіньового флоту тощо. Він закриває лазівки, які уможливлюють експорт російської нафти, а також розширює експортний контроль на технології подвійного використання.

Тепер слово за Сенатом США.

Законотворчий процес США є непростим, його траєкторію визначають чимало політичних і процедурних факторів.

Але я оптимістично оцінюю розвиток ситуації у Сенаті щодо розгляду питань пов’язаних з підтримкою України.

Ми маємо чітку двопартійну підтримку і розуміння реальної ситуації – як на полі бою, так і терористичних дій Росії проти цивільного населення.

Крім того, на розгляді в обох палатах Конгресу є низка законопроєктів, ініційованих представниками як Республіканської, так і Демократичної партій, що мають на меті підвищення ціни агресії для Росії та посилення підтримки України. Сьогоднішнє рішення Палати представників допоможе активізувати роботу і щодо них.

Варто наголосити, що всі законопроєкти, підготовлені членами Конгресу, відображають актуальні запити та потреби України, донесені під час візитів українських делегацій, постійної комунікації та інформування з боку посольства. Безумовно, сильним кроком став лист Президента України Володимира Зеленського до членів Конгресу щодо нагальності посилення протиповітряної оборони України. Цей лист особисто отримав кожен конгресмен та сенатор.

Робота з Конгресом була моїм пріоритетом з першого дня на посаді посла України в США. Ми працюємо зі всіма, готові до складних питань та маємо аргументовану позицію.

За весь час я не зустріла жодного члена Конгресу, вороже налаштованого щодо України.

Звісно, є ті, хто не знає Україну глибоко; до того ж російська пропаганда витрачає мільйони на поширення міфів про нашу державу. Для нас це – зрозуміла реальність, в якій ми, як країна, навчилися не лише виживати, а й перемагати.

Цього тижня у Конгресі відбулася ще одна важлива подія – доповідь Держсекретаря США Марко Рубіо перед комітетом з міжнародних відносин Палати представників щодо бюджетного запиту Державного департаменту на 2027 рік.

Сигнали щодо України були такими: США готові відіграти будь-яку позитивну роль для завершення цієї руйнівної війни. Було підтверджено важливість та ефективність програми PURL, через яку Україна закуповує озброєння. Також прозвучало, що розвиток подій навколо Ірану наразі не позначається на постачанні зброї Україні.

Ще один сигнал: США зберігають значний санкційний тиск на Росію. Держсекретар наголосив, що виняток, наданий для продажу нафти, має тимчасовий характер.

Продовжуємо роботу з партнерами в Білому домі, Держдепартаменті та Конгресі, щоб відновилося повноцінне застосування чинних санкцій і були запроваджені нові обмежувальні заходи.

Російські масовані атаки свідчать про агонію у Кремлі, і посилення тиску є необхідним, щоб там нарешті почали серйозно ставитися до переговорів. У Конгресі США є усвідомлення моменту, який зараз може відкрити шлях для миру, завдяки комбінації успішних дій України на полі бою, знищення стратегічних цілей на території самої РФ та посилення міжнародного тиску.