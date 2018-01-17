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У Литві запустили аналог "Миротворця" - проект Vatnikas

Середа, 17 січня 2018, 08:36
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У Литві запустили аналог українського сайту "Миротворець" - портал Vatnikas для боротьби з ворожими елементами і їх пропагандою.

Про це повідомляє видання Lietuvos žinios.

"Мета Facebook- сторінки і сайту регулярно, інтенсивно і жорстко викривати "ватників" і у законний спосіб боротися з їх пропагандою" - стверджують розробники проекту vatnikas.lt.

"Це є очевидним наслідком інформаційної війни" зазначив голова Литовської спілки журналістів Дайнюс Радзевічюс.

Сайт публікує імена тих, хто поширює ворожу пропаганду, дезінформацію, маніпулюючи та прагнучи впливати на людей.

Автори проекту висловили бажання лишатись анонімними, зазначивши, що є представниками громадянського суспільства. Вони також називають себе "ельфами" - на противагу "тролям", що поширюють пропаганду.

Як зазначається, перелік небажаних елементів на сайті проекту швидко зростає – у списку 155 "ватників".

Український сайт "Миротворець" вже привітав литовських націоналістів з запуском проекту і запропонував "надати методичну допомогу і поділитися багаторічним досвідом відлову російського і проросійського деструктивного ватного елемента".

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