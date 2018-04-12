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Порошенко анонсує нові українські санкції проти РФ

Четвер, 12 квітня 2018, 12:45
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Найближчим часом Україна має запровадити новий пакет санкцій проти Російської федерації, врахувавши американські санкції через втручання РФ у вибори.

Про це заявив президент Петро Порошенко у виступі на Київському безпекового форуму, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент підтримав економічні обмеження та рішення про заморожування рахунків оточення Путіна, нещодавно ухвалене Вашингтоном. Він наголосив, що Україна планує ухвалити аналогічне рішення.

"Я звернувся до відповідних відомств, для підготовки пропозицій. Щоби РНБО підготувала необхідний пакет обмежувальних заходів проти Росії", - заявив Порошенко.

Президент водночас вважає, що наразі спроби Росії змінити результати виборів не мали успіху.

"Попри спроби в Росії втрутитися в вибори, приклад Нідерландів, Франції, Німеччини показує, що виборці підтримують європейські цінності", - заявив він.

Як відомо, наприкінці квітня спливає дія чергової хвилі санкцій проти Росії, запровадженої рішенням РНБО. Імовірно, що посилені санкції будуть додані до рішення про поновлення обмежень.

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